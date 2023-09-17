學園風穿搭大勢回歸！樂福鞋、粗框鏡重返熱潮　打造清純無害魅力

學園風穿搭｜學將要踏入秋冬，不少品牌的陳列架上，開始換上轉季服飾，當中最常見的款式，便是充滿層次感的學園風格，結合復古和Y2K的元素，重回到潮流之巔。不論是年度最受歡迎的Miu Miu，抑或深得大眾購買的UNIQLO，都有推出學園風系列，到底哪些單品為大熱之選？以下整理出4個重點款式，塑造出清純無害感覺之餘，散發出型格魅力的氣場。



學園風穿搭重點單品1. 針織背心毛衣

提及校園，不少人都會聯想到，那件即使在炎夏，也不會脫掉的針織毛衣，不僅甚有書卷氣息，而且為恤衫打造層次感，展現出獨特氣息。因此，針織背心毛衣可說是學園風的靈魂單品，可以單穿，亦能內外都配搭衣物，締造不同的個性。

學園風穿搭針織背心毛衣推薦1. Love, Bonito Cailey Drop Shoulder Knit Shell Top $219（特價$197）

購買方法：Love, Bonito

毛衣肩口位置特別以oversize設計，增添垂墜感覺，打造出慵懶風格。針織密度較疏，即使內搭一件恤衫，依然感覺舒爽，非常適合在秋天穿著。

學園風穿搭針織背心毛衣推薦1. Love, Bonito Cailey Drop Shoulder Knit Shell Top (Love, Bonito官網)

學園風穿搭針織背心毛衣推薦2. Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton V-Neck Sweater Vest $1,390

購買方法：Polo Ralph Lauren

較為經典的V領毛衣款式，綴以貴族藍色標誌圖案，兩側亦設有小開叉，方便攝進褲內，打造悠閒風格。毛衣可內搭襯衣，或在外面披上西裝外套，打造出型格魅力。

學園風穿搭針織背心毛衣推薦2. Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton V-Neck Sweater Vest (Polo Ralph Lauren官網)

學園風穿搭重點單品2. 樂福鞋/ 孟克鞋

古典的花紋剪裁，為樂福鞋（loafer）和孟克鞋（Monk）散發清純年輕的味道，若搭荷葉邊短襪，可締造少女氛圍；而搭直筒長襪，則帶點中性型格的魅力。最近不時於時裝店內，看見新品都有樂福鞋的蹤影，相信將會掀起一股熱潮。

學園風穿搭樂福鞋推薦1. Church's X Miu Miu Brushed Leather Double Monk Brogue 孟克雕花鞋 $11,100

以少女感進撃女士們內心的Miu Miu，今季聯乘英國百年老牌Church，打造雕花雙帶扣孟克鞋，展現出型格的英倫魅力。鞋底大膽以運動風模製橡膠，替代經典皮革，除了走路時更穩健，而且也散發著自由叛逆的味道。

學園風穿搭樂福鞋推薦1. Church's X Miu Miu Brushed Leather Double Monk Brogue 孟克雕花鞋 (Miu Miu提供)

學園風穿搭樂福鞋推薦2. Dior Boy 樂福鞋 $8,600

樂福鞋設計簡單，鞋面皮革上刻有金色品牌標誌，配搭黑色磨砂小牛皮質感，看來典雅舒適。鞋子帶有增高設計，有效修飾長腿，配襯直筒褲，打造出中性簡約的魅力。

學園風穿搭樂福鞋推薦2. Dior Boy 樂福鞋 (Dior官網)

學園風穿搭重點單品3. 粗鏡框

隨著彩色隱形眼鏡的普及，加上韓團女星們的加持，少了一班眼鏡族。不過，隨著學園風的熱潮，粗鏡框和「烏蠅鏡」重回到時尚人士的懷抱，不少人都以其為打卡配件，在展現出知性氣息的同時，隱約散發出一種頹氣慵懶的魅力。

學園風穿搭粗鏡框推薦1. Gucci 低鼻樑版光學鏡框 $2,230

購買方法：Gucci

眼鏡採用光面黑色醋酸纖維鏡框，綴以標誌性的雙G元素，看來簡單舒適。它屬於大鏡框，能夠修飾面型，打造小臉視覺，非常適合圓臉女生。

學園風穿搭粗鏡框推薦1. Gucci 低鼻樑版光學鏡框 (Gucci官網)

學園風穿搭粗鏡框推薦2. Rayban黑色粗框眼鏡 (RB5419) $1,060

使用醋酸纖維鏡架，並以拋光黑色飾面，展現出型格的書卷氣。鏡框特別採用方形設計，適合圓臉女生，以修飾面形。

學園風穿搭粗鏡框推薦2. Rayban黑色粗框眼鏡 (Rayban官網)

學園風穿搭重點單品4. 百褶裙

若喜歡知性女生的氣質，百褶裙必然不少得，並搭隨擺動而飄逸的A字裙襬，展現出校園女神的魅力。今季不少品牌都推出百褶裙款，可搭知性的高領貼身上衣及短靴，締造優雅氣息，亦可穿上型格的飛行員外員（bomber jacket），平衡出全新的甜辣mix配搭。

學園風穿搭百褶裙推薦1. UNIQLO:C 打褶拼色裙 $499

購買方法：UNIQLO

由前Givenchy創意總監聯手打造的UNIQLO:C系列，以優雅的百褶長裙，展現出知性舒適的氛圍。裙子特別以奶黃及白色拼接，並以波浪線條分隔，營造出自然和諧色調，更添魅力。

學園風穿搭百褶裙推薦1. UNIQLO:C 打褶拼色裙 (UNIQLO提供)

學園風穿搭百褶裙推薦2. Love, Bonito Doris Adjustable Pleated Skirt $409

購買方法：Love, Bonito

若然怕百褶裙的橡筋頭，容易突顯肚腩的話，這款則使用鈕扣，減少肉肉感覺。中長裙前面是平面質地，後面則是百褶款，感覺時尚型格，配襯短靴打造型格氣場。