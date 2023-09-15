秋冬潮流2023｜6大時尚穿搭元素：Y2K熱潮減退？簡約日常配搭重現

【秋冬潮流2023/穿搭教學】不經不覺已經步入9月份，秋天的氣息日漸增強，除了服飾上要換成長袖，原來亦換上了一些新的時尚穿搭單品。有注意到時裝趨勢的話，應該不難發現以往兩年間Y2K、街頭運動風格大行其道，走在街上總會看到迷你裙、鮮艷奪目的多巴胺服飾配件、工裝褲、Maryjane鞋款等穿搭單品的跡影，就連時尚、小眾品牌都發揮得淋漓盡致。



來到2023年秋冬，這些元素正有回落跡象，主導流行的反而是以下6大元素！不論你是潮流愛好者、想添置新裝或打算緊貼潮流的女生們，不妨了解一下韓國時尚博主「恩真Blaga」的分享吧！

韓妹分享6大秋冬時尚穿搭元素（微博@恩真Blaga）

秋冬潮流2023：1. 「Clean Fit Style」

隨著秋冬的來臨，比起跳脫、玩味的Y2K感，今年的秋冬風格亦不再以隨性、實用性或機能性的單品，反而更為專注於日常簡約穿著與點綴當中。利用低飽和色調，例如黑色、白色、灰色、杏色、大地色系、藍色等，加上不強調圖案、 Logo 等設計，以容易配搭、高質感的服裝打造層次感穿搭。

秋冬潮流2023：1. 「Clean Fit Style」（RED@恩真Blaga）

秋冬潮流2023：2. 正裝元素

在不少品牌秋冬時裝秀中可見，Y2K的潮流似乎正逐漸消失，取而代之的是多樣化的正裝設計：西裝外套、襯衫、連身大褸等元素大量出現。今年的正裝元素主要以略帶寛鬆的俐落剪裁，另外細節上亦帶有變化：西裝外套中加入像80年代的寬肩墊，不規則肩線等設計、白襯衫變為穿搭重點、襯衫搭配領帶等。

秋冬潮流2023：3. 高腰設計

低腰短裙、低腰褲考驗身材又難以經常混搭？今季腰線可謂是一大重點，除了以S形沙漏型剪裁突出腰線外，亦有外加皮帶、粗腰封等混搭風格去強調高腰。

秋冬潮流2023：4. 長裙

既然日常穿搭、簡約風再成熱潮，不少品牌亦將長裙設計回投服裝重點上：Valentino將白色襯衫改造成落地的長禮服、Prada 與 Givenchy以連身長外套打造長裙感、Dior 從長裙中注入細節，打造出不一樣的上班造型：略有叛逆玩味的正裝打扮。

秋冬潮流2023：5. 「Old Money Style」

正裝元素回歸的同時，以正裝配件打造的除了「Clean Fit Style」，亦有近來非常高的提及率的「老錢風」，服飾上並沒誇張裝飾及設計，反而最為重要材質，以單色調、寬鬆版型營造出低調乾淨的感覺。

秋冬潮流2023：5. 「Old Money Style」(截自Instagram)

秋冬潮流2023：6. 尖頭皮鞋

西裝元素無處不在，從西裝大衣、白恤裇到領呔，皮鞋、樂福鞋亦成為造型焦點之一，有別與以往的圓頭、方頭設計，今年更偏向型格的尖頭設計，令秋冬簡約日常風格中更添個性。