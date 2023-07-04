名牌手袋5大國家旅遊買最划算！最抵買不是法國：LV平逾$12,000

名牌手袋5大國家旅遊買最划算！出國旅遊除了當地熱門手信、打卡美照帶回來外﹐最不能錯過的定必是以最低價購入名牌手袋，不少人都認為香港本身就免稅，買奢侈品一定是最划算，但其實不然，每個國家的税款及受當時匯率不一影響，令不少精品在不同國家會較便宜一點。這次就來分享各大品牌產品，在哪一個國家入手會更划算，接下來有打算出國旅遊的話，不妨可以留意一下。



Hermès 於法國入手最划算（IG@hermes）

Hermès 於法國入手最划算

眾所週知想要購入Hermès愛馬仕手袋，都需要配貨，尤其是三大經典手袋Birkin、Kelly以及Constance Bag，更是難逃高配貨比。不過於Hermès發源地亦是品牌總店的法國，不少網民都曾分享於部分款式，於法國總店偶爾會遇上零配貨入手，省了一筆配貨花費！此外，有打算前往Hermès法國總店朝聖的話，要記得事前預約，免得白走一趟！

CHANEL於香港、韓國、日本及西班牙入手最划算（CHANEL）

CHANEL於香港、韓國、日本及西班牙入手最划算

CHANEL每次加價，已逐漸讓全球價格相差逐漸收小，幾乎是统一。而香港平身沒有徵收任何銷售稅下，毋疑是會較其它國家便宜，其次是日本和韓國，雖然當地是有徵收税項，但對旅客設有退税服務，日本退稅比率約於8%，韓國最高則可退10%，已經相當高。

CHANEL 22 Mini Bag配有珍珠鏈款，於西班牙購買及退稅後，足足便宜了HKD5,942港幣！（CHANEL）

但CHANEL手袋在退税後，最划算的國家是西班牙﹐曾有網民分享西班牙退稅可達16%。以黑色CHANEL 22 Mini Bag配有珍珠鏈款為例，現時香港定價為HKD42,500，歐洲國家定價則是EUR5,250（約港幣43,528），在西班牙購買及退稅後，再以網民分享的退稅比率計算，只需$36,558港幣，足足便宜了HKD5,942港幣！

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SMALL LADY DIOR BAG於意大利入手最划算（DIOR）

Dior於意大利入手最划算

Dior手袋就最適合在歐洲國家買，其就以意大利羅馬最划算，本身售價就便宜不少，加上意大利最高退税率是14%，兩者加乘下就算多買一個也不心疼。以Dior最受女士們喜愛的SMALL LADY DIOR BAG為例，香港定價是HKD43,500，意大利定價則是EUR4,800(約港幣40,948)，單是官網定價就便宜HKD2,552。購買後再退稅，會是EUR4,128(約港幣35,215)，便宜了HKD8,375，很值得入手！

CELINE於奧地利入手最划算（CELINE）

CELINE於奧地利入手最划算

CELINE的手袋同樣適合在歐洲國家買，以奧地利最為划算。以近年很受歡迎的TEEN TRIOMPHE BAG為例，在香港定價是HKD29,500，而在奧地利則是EUR2800（約港幣23,908），官網定價就便宜HKD5,592，就算不退稅已經很值得入手！而奧地利的退稅比率約在12%-13%，以最高退稅比率計算，退稅後手袋會是EUR2,436（約港幣20,798），原本將近3萬元的手袋，奧地利購買的話2萬7百元左右就可以買到，真的不能錯過！

Louis Vuitton（LV）於意大利入手最划算，以Capucines BB為例，足足便宜了HKD12,447.5（Louis Vuitton）

Louis Vuitton（LV）於意大利入手最划算

意大利不愧是時尚之都，不少品牌於意大利入手不僅價格較相宜，就連店舖陳列的款式都較齊全，其中Louis Vuitton（LV）也是其中一員。不少人想到買名牌是去法國，但細看之下會發現，意大利的退稅比率是在11%-15.5%，比法國的10.8%-12%高不少，尤其對於奢侈品來說。

以LV近年的重點手袋Capucines BB為例，香港定價是HKD55,000，而意大利則是EUR5,900（約港幣50,357），同樣基本定價就便宜了HKD4,643。再假設以意大利最高退稅比率15.5%計算，可以以EUR4,985.5（約港幣42,552.5）入手，便宜了HKD12,447.5，是省了逾萬元，簡直是把機票錢賺回來。

旅行出發前不妨自行計算一次 （《購物狂的異想世界》劇照）

旅行出發前不妨自行計算一次

以上這5品牌是很值得在旅遊時多留意的，其實還有不少品牌在其他國家購買，價格會相宜不少！此外，以上品牌手袋的香港及其他國家的定價、匯率兌換、退稅比率等，都以文章出版的最新價格和資訊計算，大家有興趣在下一趟旅程時入手，可以再嘗試計算一下，說不定會更划算！

*小貼士：各大品牌官網都是可以切換至不同國家，大家都可以在出發看看心儀品牌在當地的售價，這樣更好的留起預算購買。