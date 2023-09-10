LV 2023秋冬手袋｜5款不容錯過：雙面OnTheGo、WOC、迷你馬鞍包

Louis Vuitton（LV）標誌性的Monogram，可說是歷久不衰且最具收藏價值，這次2023秋冬季新品中，就有5款全新Monogram手袋，且都屬於小巧精緻的設計，讓人一眼心動！全新手袋的Monogram設計，都是同時採用經典LV Circle搭配Louis Vuitton Dauphine Capitale，標誌性的圖案放上小巧手袋上，精緻迷人且不俗氣，難怪就備受關注！



Louis Vuitton 2023秋冬新手袋1. Louis Vuitton OnTheGo East West HK$23,700 （Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋1. Louis Vuitton OnTheGo East West HK$23,700

這款OnTheGo East West手袋是將「OnTheGo」的方形，改成長方形，而袋身是以Giant Monogram及Monogram Reverse帆布製作而成，而最特別的是手袋是採用一面一色的設計，一面淺棕色、一面深棕色，隨心轉換。而且手袋本身就有手提把，還備有一個可拆式寬肩帶，可變換多種揹法，適用於多種不同場合。此外，手袋還配有可拆式圓形零錢包，可以擺放零錢或常用小東西，設計非常貼心。

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋2. Louis Vuitton Dauphine Capitale HK$28,200

Dauphine手袋一直是LV的人氣手袋，以方形大小及偏平方四邊形的設計，配上深棕色與淺棕色的LV Monogram老花圖騰，而包身中間的金色磁扣也以圓環及長方形為設計﹐使手袋充滿復古氣息。手袋尺寸為17.5×17.5×9厘米，開合以信封式翻蓋，款式經典精緻，讓人愛不釋手！

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋2. Louis Vuitton Dauphine Capitale HK$28,200（ Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋3. Louis Vuitton Micro Dauphine HK$19,200

這款手袋同樣是以Dauphine手袋為基礎改變，Micro Dauphine手袋選用Monogram及Monogram Reverse塗層帆布，兩種經典塗層帆布再以牛皮飾邊，碰撞一起別具設計感。而手袋還配上Dauphine可調節長度及可拆式鏈帶，及LV Circle標誌金屬件，採用翻蓋設計配有金屬色Dauphine手袋扣，加上實用尺寸，相信也是一款備受女生喜愛的手袋。

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋3. Louis Vuitton Micro Dauphine HK$19,200（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋4. Louis Vuitton Micro Chantilly HK$13,300

Micro Chantilly外型酷似馬鞍包，但尺寸更小，只有12.5×13×4厘米，定必會是深得喜歡小廢包女生的心！手袋選用Monogram帆布，翻蓋磁扣開合設計，內襯採用酒紅色超細纖維面料，復古氣息濃厚。此外，手袋備有可拆式的可調節長度肩帶，可單肩揹或斜揹上，使整體穿搭造型更精緻迷人。

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋4. Louis Vuitton Micro Chantilly HK$13,300（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2023秋冬新手袋5. Louis Vuitton Wallet On Chain Lily HK$13,300

WOC依舊是大熱，有著小廢包的精緻，且單價比手袋實惠，是不少小資女會考慮的款式之一！Louis Vuitton今季推出了Wallet On Chain Lily，同樣同樣採用Monogram牛皮，以翻蓋開合配上金色飾片，兩邊綴以鉚釘及Louis Vuitton標誌，細緻經典。而手袋尺寸為20.7×10.2×3.5厘米，可收納常用小物和手機等，內裡還有卡片位，備有可拆式的可調節長度金色鏈帶，時常好看又實用！