Kate Spade手袋銀包限時低至33折！$312起入手10大精選必買款

轉季是購買新手袋的好時機，美國時尚品牌Kate Spade New York推出優惠，由即日至9月19日於祟光E-store，可享低至33折，買兩件的話，價錢較低的款更有折上8折，包括手袋、銀包及配飾，非常超值。以下為大家精選10必買時尚款式，價錢低至312港元。



崇光網店Kate Spade Bazaar精選1. Leila 手提袋 $690（原價$2,000）

年輕人時下流行的腋下手袋，Kate Spade也有推出特價，以簡單的黑色長方形，搭以堅挺的圓拱形扣帶，展現出時尚型格的氣場，而前方亦設有拉鏈，方便擺放卡片。手袋可以側揹或手提，以襯搭不同的造型。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選1. Leila手提袋 原價$2,000，優惠期間享35折，即減至$690。若購買2款、同時Leila手提袋價錢較低，可享額外8折即減至$552！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選1. Leila 手提袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選2. Leila 斜挎袋 $1,090（原價$3,490）

這款手袋非常實用，可容納較多物品，更設5個內置卡槽，方便整理隨身物，更易找到袋內的東西。手袋採用啡色荔枝紋皮革，容易襯搭不同顏色和布料材質，非常適合今個秋冬使用，締這出悠閒和知性的氣氛。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選2. Leila 斜挎袋 原價$3,490，優惠期間享33折，即減至$1,090。若購買2款、同時Leila斜挎袋價錢較低，可享額外8折即減至$872！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選2. Leila 斜挎袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選3. Leila 手提卡片套 $390（原價$1,100）

這個卡片套適合用於攜帶小廢包或簡單出門吃飯時，設有手帶位置，不僅可以手提，亦能解開扣在手袋上，以作小裝飾。卡片套同時設有拉鏈，可擺放散紙，非常方便。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選3. Leila 手提卡片套 原價$1,100，優惠期間享34折，即減至$390。若購買2款、同時Leila手提卡片套價錢較低，可享額外8折即減至$312！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選3. Leila 手提卡片套 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選4. Dumpling 斜挎袋 $1,280（原價$3,200）

近年流行皺褶或軟綿質感的舒適手袋，因此經典的餃子袋，也是不少人追捧的單品之一。這個袋採用黑色鵝卵石紋皮革，配搭金屬品牌標誌，看來簡約優雅，適合配襯連身裙。手袋內襯桃心提花襯裡，低調地散發出甜美的少女心。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選4. Dumpling 斜挎袋 原價$3,200，優惠期間享4折，即減至$1,280。若購買2款、同時Dumpling斜挎袋價錢較低，可享額外8折即減至$1,024！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選4. Dumpling 斜挎袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選5. Leila 中號單肩袋 $1,900（原價$4,750）

若然喜歡容量大的手袋，這或是款不錯的返工袋，色調以杏色和米色搭襯，打造出低調和知性的感覺。手袋皮革柔軟，側揹時更為舒適，而且可搭多種造型，締造不同的風格。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選5. Leila 中號單肩袋 原價$4,750，優惠期間享4折，即減至$1,900。若購買2款、同時Leila中號單肩袋價錢較低，可享額外8折即減至$1,520！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選5. Leila 中號單肩袋 (SOGO e-Store)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選6. Carey 卡片套 $690（原價$1,750）

卡片套以簡單的方形縫紉技術，打造出典雅感覺，亦設有圓圈扣，方便扣在手袋上，以作手袋裝飾。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選6. Carey 卡片套 原價$1,750，優惠期間享4折，即減至$690。若購買2款、同時Carey卡片套價錢較低，可享額外8折即減至$552！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選6. Carey 卡片套 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選7. Carey 手提/斜揹兩用手袋 $1,990（原價$5,300）

近年亦流行化妝袋的設計，容量較大之餘，物品亦一目了然，非常方便。手袋配有金屬鏈帶，結合經典的格紋quilt縫紉技術，打造出知性優雅的氣場。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選7. Carey 手提/斜揹兩用手袋 原價$5,300，優惠期間享38折，即減至$1,990。若購買2款、同時Carey手提/斜揹兩用手袋價錢較低，可享額外8折即減至$1,592！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選7. Carey 手提/斜揹兩用手袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選8. Audrey 迷你水桶袋 $1,390（原價$4,200）

個人而高超喜歡水桶袋，圓桶造型可愛，容量也算大，可以襯搭層次造型或簡單的牛仔褲，打造出型格和悠閒兩種風格。這款還特意設有翻蓋金屬扣帶，使用時更為安全。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選8. Audrey 迷你水桶袋 原價$4,200，優惠期間享34折，即減至$1,390。若購買2款、同時Audrey迷你水桶袋價錢較低，可享額外8折即減至$1,112！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選8. Audrey 迷你水桶袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選9. The Pier 中號刺繡托特袋 $990（原價$3,000）

以鮮艷的黃色營造活力，襯搭小太陽圖案設計，散發出可愛甜美的感覺。手袋掛飾亦像朵太陽花，整體充滿活力感覺。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選9. The Pier 中號刺繡托特袋 原價$3,000，優惠期間享33折，即減至$990。若購買2款、同時The Pier中號刺繡托特袋價錢較低，可享額外8折即減至$792！



崇光網店Kate Spade Bazaar精選9. The Pier 中號刺繡托特袋 (Kate Spade提供)

崇光網店Kate Spade Bazaar精選10. Ella 小號托特袋 $1,590（原價$4,600）

手袋以經典設計，配搭大型品牌標誌，展現簡約悠閒感覺。手袋外形充滿女生感覺，亦適合襯搭牛仔褲等悠閒造型，締造出舒適和知性的氛圍。

崇光網店Kate Spade Bazaar精選10. Ella 小號托特袋 原價$4,600，優惠期間享35折，即減至$1,590。若購買2款、同時Ella小號托特袋價錢較低，可享額外8折即減至$1,272！

