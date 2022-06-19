Kate Spade夏日限定手袋系列登場　20款水桶包、藤編袋春夏必收

Kate Spade手袋2022｜Kate Spade 一向深受年輕女生歡迎，充滿繽紛色彩的時尚單品充滿少女心，塑造清新感，讓女生們輕鬆穿出散發個人魅力的時尚穿搭！今個夏日，Kate Spade 以 「Party on the rooftop」為靈感，推出一系列採用熱帶水果、植物等色調取材的時尚單品！《01女生》為大家整合 Kate Spade 全新夏日限定系列 Cabana 20大手袋款式，除了充滿夏日感之餘，價錢更相當大眾化，最平$1,800 可入手，各位女生也趕快入手一個迎接夏日吧！



Kate Spade手袋2022｜今個夏日，Kate Spade 以 「Party on the rooftop」為靈感，推出一系列採用熱帶水果、植物等色調取材的時尚單品！（Kate Spade）

Kate Spade手袋2022｜knott 中號棕櫚葉斜挎包包 HK$3,000

提到夏日經常都會一併聯想到熱帶風情，這款 knott 中號斜挎包包採用了棕櫚葉，並以綠色為主色調，輕鬆塑造自然氣息及熱帶風情，給人彷如置身熱帶雨林渡假的感覺！手袋採用綠色色調充滿夏日感而且不浮誇，作為夏日穿搭的點綴就最適合不過！手袋配有手提柄與斜垮肩帶，可以手提或斜揹使用。

Kate Spade手袋2022｜knott 中號棕櫚葉斜挎包包 HK$3,000（Kate Sapde 官網）

Kate Spade手袋2022｜sunkiss 中號托特包 HK$ 3,000

女生每次外出時，都要帶備不少隨身小物，所以衣櫃必備一個容量較大的托特包！這款 sunkiss 中號托特包同樣採用熱帶風情取材，圓形設計精緻獨特，為女生輕鬆塑造令人耳目一新的夏日時尚風格！這款托特包很適合渡假及陽光與海灘時佩戴，是夏日必收款式啊！

Kate Spade手袋2022｜sunkiss 中號托特包 HK$ 3,000（Kate Sapde 官網）

Kate Spade手袋2022｜squeeze 葡萄柚造型斜挎包 HK$ 4,000

炎炎夏日當然少不了各種時令水果，Kate Spade 於今個夏日限定系列嶄新地採用蜜桃與葡萄柚的色調與造型作為設計概念，設計出多款水果造型手袋，以這款 squeeze 葡萄柚造型斜挎包為例，其粉色系色調與葡萄柚造型充滿玩味，大膽設計帶給女生無限驚喜，更能穿出活力十足的夏日氣息！

Kate Spade手袋2022｜squeeze 葡萄柚造型斜挎包 HK$ 4,000（Kate Sapde 官網）

Kate Spade手袋2022｜sam 迷你藤編手提包 HK$ 3,000

藤編袋款是今季大熱，近期亦深受女生喜愛！藤編材質帶給人清新的感覺，特別適合春夏季時佩戴！這款 sam 迷你藤編手提包配合了粉色調，更顯優雅氣質感，同時融合水桶造型設計，相信必定會令女生愛不釋手！

Kate Spade手袋2022｜sam 迷你藤編手提包 HK$ 3,000（Kate Spade 官網）

Kate Spade手袋2022｜meringue 小號斜挎包 HK$ 3,600

如果大家不想太花巧，想要一些簡約款式，這款 meringue 小號斜挎包就最適合不過！meringue 系列雖然設計簡約，沒有花巧的夏日圖案及造型，但就以充滿夏日氣息的顏色，例如氣泡水藍、葡萄柚粉紅等塑造出夏日感，而且也很容易配搭，簡單配搭其他時尚單品便能輕鬆體現優雅風格！

Kate Spade手袋2022｜meringue 小號斜挎包 氣泡水藍 HK$ 3,600（Kate Spade 官網）

Kate Spade手袋2022｜meringue 小號斜挎包 葡萄柚粉紅 HK$ 3,600（Kate Spade 官網）

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