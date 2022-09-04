kate spade 秋冬新手袋登場　復古小方包、腋下包、波點水桶袋

【kate spade手袋2022】美國品牌kate spade New York一向都深受年輕女生歡迎，近日kate spade就推出了2022的秋冬系列，系列中有多款新手袋登場，包括：小方包、手提包、腋下包、水桶袋，部分更是玩味十足。



kate spade 2022 秋季系列主打亮麗的色調和俏皮的印花的設計主題，而今季最值得留意的便是kate spade將其經典的Sam手提包重新演繹，保留了簡潔線條和簡約風格，同時採用復古優雅的hobo款式包型，以及充滿現代感的Spazzolato光面皮革，以抹茶綠、羽毛粉紅、亮橘色的顏色呈現。除了hobo包型外，更推出了小號托特包的「小方包」款式，更加斯文知性。

▼▼▼【按圖看】kate spade手袋2022│Sam系列手袋▼▼▼

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除了經典Sam系列，kate spade還於今季推出全新Spade Flower Jacquard系列，保留了品牌經典Spade Flower 桃心四葉花提花元素，並放大了緹花的圖案。Spade Flower Jacquard系列分別有6款Tote Bag及2款腋下包，上班的女生不妨可以按自己的需要選擇不同尺寸的Tote Bag，不但實用性高，還適合通勤配搭或用來作休閒造型。另外，Spade Flower Jacquard系列還有2款印花腋下包，分別有米白及深藍2種顏色可以選擇，復古之餘還時尚感十足。

▼▼▼【按圖看】kate spade手袋2022│Spade Flower Jacquard系列手袋▼▼▼

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另外，kate spade還推出了不少玩味十足的手袋款式，例如彩色波點水桶袋、 Penguin Classics Threads 和 Out of Print 推出的Storyteller別注聯乘系列等。

▼▼▼【按圖看】kate spade手袋2022│2022的秋冬系列手袋▼▼▼