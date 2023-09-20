Goyard2023｜Goyard比Hermès 更難買？經典手袋推薦 天后王菲大愛

Goyard手袋款式推薦｜要講到Goyard手袋必定會想起St. Louis Tote，其成為了不少上班族的愛用手袋之一。Goyard擁有眾多經典且永不過時的手袋款式，然而，品牌從不進行過分宣傳，並未開設線上購物渠道，僅在少數精選的專賣店和專門店中提供產品，到底Goyard有何吸引之處贏得了一眾名人及藝人的喜愛與追捧呢？



Goyard到底「紅」什麼？細說Goyard品牌故事

Goyard成立於1853年，品牌最初由François Goyard創立，並在巴黎開設了一家專門生產高級旅行箱和皮具的工作室，其後由他的兒子Edmond Goyard繼承了家族事業，並將其發展成為一個知名的品牌。

Goyard到底「紅」什麼？細說Goyard品牌故事 (IG@goyardofficial)

Goyard以其高品質的手工製作和獨特的設計而聞名，並以供應皇室和名人的優雅旅行箱而聞名。品牌的標誌性特徵之一「Y 字印花圖案」，這是一種經過精心手工製作的幾何圖案，單單是一幅 80 X 80 尺寸的布料就需要花費超過 4 小時繪製。

Goyard到底「紅」什麼？細說Goyard品牌故事 (GETTY IMAGE)

Goyard每個產品都以細緻的手工製作和融合傳統技藝的細節而聞名，一直保持著低調奢華和獨特的品牌形象，甚少進行太多的宣傳，又未開設線上購物渠道，使Goyard的產品更加獨特和珍貴。

Goyard到底「紅」什麼？細說Goyard品牌故事（RED@ZG暖色時尚服飾）

Goyard 比 Hermès 更難買？

即使Hermès已經開設了網上商店，Goyard堅守著自己的初衷，至今仍沒有提供網上購買的途徑。若想購買Goyard的手袋，只能前往專門店排隊。此外，所有手袋都是由法國工匠全程手繪製，現貨極少，一般需要預定並等待至少1至2個月，這也解釋了為何Goyard被稱為比Hermès更難購買的奢侈品品牌。

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Goyard經典手袋款4大推薦 每款展現出品牌獨特魅力

Goyard手袋款式推薦｜1. Goyard Saint Louis Tote Bag

Saint Louis Tote Bag 是品牌最著名和廣受歡迎的袋款之一，採用Goyard品牌獨有的Goyardine帆布製成，容量足夠又輕身，難怪成為不少女生想買大袋的首選。Saint Louis Tote Bag憑著簡潔、優雅和實用的特性而受到不少人的青睞，Goyard Saint Louis絕對是一個經典而值得收藏的袋款。

Goyard手袋款式推薦｜1. Goyard Saint Louis Tote Bag Goyard 官網)

Goyard手袋款式推薦｜2. GOYARD ANJOU MINI Tote Bag

Anjou MINI Tote Bag 是標誌性 Saint Louis 手袋的皮革版本，內襯同樣採用了品牌獨有的 Goyardine 帆布，呈現出品牌的經典圖案。雖則是迷你廓型同樣擁有大容量，配上簡約的翻蓋設計、手挽及可拆式背帶，可以由背包改裝為斜揹袋，簡直是一袋多用。

Goyard手袋款式推薦｜2. GOYARD ANJOU MINI Tote Bag (Goyard 官網)

Goyard手袋款式推薦｜3. Goyard Saïgon Mini Bag

Goyard Saïgon 手袋又被稱為「西貢包」，其背後藏了一個浪漫感人的故事。回溯到30年代，有一位法國人居住在越南的西貢，他即將前往巴黎工作，但無法攜帶妻子同行。為了彌補這份遺憾，他在Goyard訂製了一款代表巴黎的特製手袋，以送給心愛的妻子。這款袋子的外觀設計靈感源自經典的旅行箱包，擁有簡潔的線條和山毛櫸木手柄，充分展現女性的柔美。

Goyard手袋款式推薦｜3. Goyard Saïgon Mini Bag(Goyard 官網)

Goyard手袋款式推薦｜4. Goyard Belvedere Bag

Goyard Belvedere Bag 馬鞍包同樣是經典不敗袋款，其是重新詮釋了木材放排工通常用於裝食物的小肩包。真皮肩帶可拆卸可調節，利用調節孔調節所需長短，變化出多種不同背法。手袋簡約優雅且輕便實用，設有多個外部及內部口袋，適合不同場合。