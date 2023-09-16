CELINE手袋2023｜5款米棕色手袋 為經典TRIOMPHE手袋添溫柔甜美感

CELINE手袋2023｜CELINE今季為品牌多款經典袋款換上淡灰棕底色及米色TRIOMPHE圖案，增添了一份溫柔甜美感！一系列TRIOMPHE CANVAS新品已於CELINE官網提前上市，《01女生》今次為大家盤點5款米棕色TRIOMPHE CANVAS系列手袋新品推介，女生們不妨在今個秋冬入手一個！



CELINE的TRIOMPHE CANVAS圖案是品牌的經典元素之一，是由品牌創意總監HEDI SLIMANE於2018年創作，重塑出CELINE於1972年首次推出的印花圖案，參照圍繞凱旋門的鎖鍊設計，完美體現CELINE的法式美學。

CELINE於今季推出了全新米棕色的TRIOMPHE CANVAS系列，原本經典的黃褐色及純白配色百搭易襯，今次推出的米棕色，更增添多份溫柔甜美感，配合淺色紋理浮雕效果的TRIOMPHE圖案，以及綴以品牌經典黃褐色柔軟牛皮革，更顯時尚層次感，是今個秋冬必入手之選！

CELINE今季為品牌多款經典袋款換上淡灰棕底色及米色TRIOMPHE圖案，增添了一份溫柔甜美感！（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革AVA手袋 HK$13,000

CELINE的AVA半月腋下包向來都是人氣袋款之一，深受不少女生喜愛！早前時尚界興起一陣腋下包熱潮，各大時尚品牌也紛紛推出腋下包款，而CELINE的AVA手袋在BLACKPINK Lisa的加持下，更加成為大熱袋款。品牌今次為AVA手袋換上新色調，加上HK$13,000的售價適宜，絕對是入門級手袋之選！

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革AVA手袋 HK$13,000（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜標誌印花牛皮革迷你型直式CABAS手袋 HK$11,500

迷你型直式CABAS手袋換上淡灰棕底色及米色TRIOMPHE圖案，配合皮革手挽，手袋設計簡約而不普通，直式袋形實用，容量充裕能夠擺放女生們平日外出時的所需品，更加可以掛肩、斜揹及手提多種形式佩戴。

CELINE手袋2023｜標誌印花牛皮革迷你型直式CABAS手袋 HK$11,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革小型BUCKET CUIR TRIOMPHE手袋 HK$13,500

水桶包袋形可愛別緻，令不少女生對水桶包感到著迷，加上實用的袋形令人沒有不入手的理由，無論是水桶袋形還是米棕色的袋身都充滿優雅氣質，而且百搭易襯，今個秋冬值得入手一個！

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革小型BUCKET CUIR TRIOMPHE手袋 HK$13,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500

品牌今次為經典TEEN TRIOMPHE手袋注入新元素，採用米棕色TRIOMPHE帆布配搭啡色牛皮革製造而成，為手袋增添溫柔甜美感，手袋翻蓋位置更加飾有TRIOMPHE金屬開關，金色的點綴更顯知性優雅感。

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜標誌印花及牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包 HK$17,000

WOC 飾鍊銀包一物兩用性價比高，向來深受不少女生喜愛，而且是入門級之選！TRIOMPHE飾鍊銀包設有一個主內格及六個信用卡插袋，實用性高！銀包附有可拆式鍊帶，鍊上更配有肩墊，背起來更舒適。