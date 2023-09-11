BV秋冬手袋2023｜Bottega Veneta新材質現奢華街頭感 Hop必入手

【Bottega Veneta/BV手袋】Bottega Veneta手袋2023推介！Bottega Veneta以獨特的Intrecciato 編織工藝見稱，既標誌性又富有個性美學，不用過多裝飾與LOGO下亦能完美識別出品牌。在創意總監Matthieu Blazy的帶領下，以義大利三部曲作為近三季的時裝系列主題，而今個秋冬系列設計靈感源自於街道遊行的概念，將街道、遊行及當代藝術等元素融合；展現出創新與經典的火花。



Bottega Veneta 秋冬系列中除了表達出各種藝術概念靈感，Matthieu Blazy 亦在場刊上寫著：「最真實的奢華就是做自己」，因此不難發現各種新材質注入手袋款式當中，從各種獨特中闡述、編織著自我情感。事不宜遲，為大家介紹以下Bottega Veneta 秋冬系列手袋。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：1. Large Hop HK$33,000

Hop的創作靈感源自於2022年的Hobo Bag，經過改革演繹後，外形從立體三角形中柔化，加上窄形的編織Intrecciato工藝，展現出俐落線條感。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：2. Sardine Hobo HK$41,900

Sardine這個大熱的袋款，從去年秋冬首展推出後一直大受歡迎，外形略似簡約半月形的「Jodie」。而過往的 Sardine以小巧、方便手提為要，是次秋冬系列將其改革成長身可供側揹的款式。

Bottega Veneta手袋2023：2. Sardine Hobo HK$41,900（Bottega Veneta）

Sardine Hobo 雖被分類歸類於男生包袋，但女生用上亦毫不突兀，它的特點不單沒有過多裝飾及內袋，更以兩片柔軟編織皮革結合而成，以磁扣作為開關，加上流線型的黃銅提把；柔軟與剛強的對比故被大家稱為「沙甸魚」。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：3. Medium Flip Flap HK$25,500

今季秋冬手袋當中可見不少大包款的重現，而迎合秋冬氣氛，這款Flip Flap用上了猄皮與將品牌經典的編織結合，呈現出工藝的細節。而俐落、簡潔的造型，無論是休閒打扮、外出的或是上班造型都可以應付到。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：3. Medium Flip Flap HK$25,500（Bottega Veneta）

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：4. Medium Andiamo HK$37,800

Andiamo作為今年春夏季力捧新作，秋冬展中又怎會少了它呢，今個秋冬除了帶來扁長款式、注入棕黑色、墨綠等色彩外，在上海秋冬展中更推出以中國傳統建築元素作靈感：中國限定的石板色，展現出新舊交融。

由劉雯演繹的Andiamo 手上正是中國限定石板色（Bottega Veneta）

Andiamo 代表義大利文的 Let’s go，與Matthieu Blazy三部曲中想表達的內容不謀而合。Andiamo以柔軟的紙質牛皮編織而成，綴以黃銅打造的立體標誌性繩結，呈現出從容的街頭感。

左：Small East/West Andiamo Black HK$33,000 ｜ 右：Medium Andiamo InkwelI HK$37,800（Bottega Veneta）

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：5. Mini Desiree Cross-Body Bag HK$25,900

Desiree這款小揹包自今年年頭推出就備受熱議，因為它捨棄了標誌性的Intrecciato 編織工藝，將圓滑曲線加上高級小牛皮及小羊皮內襯，並綴以黃銅開扣飾面打造而成，展現出簡潔而高級精緻美。而秋冬時裝秀當中，Desiree 更換上鴿鵪皮革，呈現出另類玩味獨特感。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：5. Mini Desiree Cross-Body Bag HK$25,900 （Bottega Veneta）

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：6. Mini Tote Bag HK$15,900

Bottega Veneta過往的Tote Bag 主要以大編織Cassette而成，是次秋冬時裝秀當中，則將長身水桶外形作靈感，容量升級之餘更注入小編織Intrecciato，百搭又好襯。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：6. Mini Tote Bag HK$15,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：7. The Medium Brown Bag HK$19,900

這款乍看之下，以為是紙袋的Brown Bag其實最早見於 2023 春夏系列時裝展場上，是次秋冬系列亦二度重現，正正符合今次的街頭主題，仿似走在街頭上的路人，寫實又日常。

Bottega Veneta 秋冬手袋2023：7. The Medium Brown Bag HK$19,900（Bottega Veneta）

這款Brown Bag以紙狀皮革製成，內襯是絨面革，手提亦設計成像牛皮紙袋上的細繩紙，目的就是將過往被視為消耗品變為可重複使用的手袋，從日常中展現精湛技藝。

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