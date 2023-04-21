BV推出超迷你尺寸Candy size＋5全新色調！比小廢包更精緻甜美

Bottega Veneta 2023春夏，不僅為經典手袋換上粉嫩的馬卡龍色調外，還帶來了一大驚喜，就是推出了比迷你尺寸更小的「Candy size」，讓小廢包的熱潮再次升級！Bottega Veneta的經典編織設計intrecciato，是品牌標誌性的象徵，所以這次也率先換上「Candy size」，一眾品牌粉絲想搶購收藏！



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Bottega Veneta推出全新「Candy size」

Bottega Veneta在Matthieu Blazy掌陀下，不斷為經典款手袋增添新的設計小巧思，而這次的全新的「Candy size」也是出自他手。這個比迷你尺寸還要小的小廢包，外型更小巧精緻，同時也更能突顯出品牌精湛的皮革工藝，相信定必會引起一陣新熱潮。

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Bottega Veneta經典款手袋換上了超迷你尺寸

「Candy size」系列的手袋，包括有Padded Cassette肩背手袋、Arco手袋、Cassette水桶手袋、Jodie半月形手袋和Loop編織手袋，全都是Bottega Veneta品牌一直備受歡迎的手袋。而這個看起來更小的「小廢包」，部分款式手袋卻比想像中更實用，能裝得下手機、唇膏、銀包等常用物品，是一款時尚又具功能性的手袋！

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Bottega Veneta「Candy size」手袋推出五款全新色調

「Candy size」手袋不僅是指手袋尺寸小巧玲瓏，更是表達色彩比糖果更繽紛奪目。手袋這次除了同樣會有大地色、黑色、深綠等經典色調，和早前新推出的粉色及鼠尾草綠色外，更推出了五款全新色調，包括開心果綠、風襲藍、雪酪黃、豔陽橙及雷霆灰，與小巧精緻的「Candy size」手袋帶來更活潑的新景象，讓這次春夏更添活力。