Dior、BV日本入手更便宜！YouTuber教路：手袋首飾這樣買再平5%

【日本｜名牌】去到日本旅行，不少女生除了將目標放在藥妝上，奢侈品牌也在購物清單中。尤其近年日圓兌換港元一直處於6算左右，甚至更低，使得不少計畫入手名牌手袋的女生將目光放在日本，準備好趁旅行時血拼。YouTuber 阿花近日也從日本旅行回來，並拍片分享自己的戰利品，其中就有入手了Dior的手袋和首飾，同時分享一個更划算的購買方法。近期也打算去日本旅行，順便入手奢侈品的女生，不妨也留意一下！



日本入手Bottega Venet便宜近8折、Dior也將近9折（YouTube@AHFAMAKEUP）

日本入手Bottega Venet便宜近8折、Dior也將近9折

YouTuber 阿花原本打算在日本入手Bottega Veneta的Small Cassette，日本與香港門市的價差以及退稅後，相等於是8折，已經是相當划算。可惜阿花分享到因為當時日本Bottega Veneta門市的手袋都有花痕。所以她將目光轉投Dior﹐雖然價差程度不及Bottega Veneta，但都相等於香港的9折左右，也是相當不錯！

日本東京大型百貨公司推出「海外顧客貴賓卡」 可享95折（YouTube@AHFAMAKEUP）

日本東京大型百貨公司推出「海外顧客貴賓卡」 可享95折

另外，阿花還分享了一個更划算的入手方法，在日本東京的部分大型百貨公司，推出了一種「海外顧客貴賓卡」，只需護照即可在百貨公司的免稅服務台申請。在買滿了3,000日圓或以上，大部分產品都會有95折。而且部分百貨公司的「海外顧客貴賓卡」是3年內有效，可同時享受免稅優惠，但要注意部分品牌是不適用，大家有打算在日本入手奢侈品，不妨可以留意一下！

日本匯率、退稅及使用「海外顧客貴賓卡」便宜近港幣三千

阿花亦都有分享到她這次的戰利品，她入手了Dior的DANSEUSE ÉTOILE戒指，以及Dior Bobby East-West Bag，價格分別是58,000日圓及480,000日圓，但在退稅後及使用百貨公司的「海外顧客貴賓卡」95折優惠，戒指及手袋的價格分別是50,097日圓及414,553日圓。

但由於阿花購物的百貨公司退稅是需要收取1.55%手續費，所以最終兩件產品是以50,863日圓（約港幣3,052）及420,909日圓（約港幣25,260），相較於香港門市的港幣3,200和港幣28,000，總共便宜了港幣2,888，細算下來可說是相當划算的方法！

*以上內容已獲YouTuber阿花授權轉載。