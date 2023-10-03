宋慧喬鍾情的逾240年歷史珠寶品牌！Chaumet入門珠寶3萬元內推薦

韓國女神宋慧喬日前來港，出席法國珠寶品牌Chaumet活動，以純白色禮裙，綴以值近2,000萬項鏈和戒指，看來仙氣迫人。宋慧喬自2019年初，便擔任Chaumet亞太區品牌大使，至今兩方依然合作無間，每次活動都掀起熱話。不僅鑽飾設計美艷動人，品牌亦象徵240多年的珠寶歷史見證，連拿破崙妻子約瑟芬王后，在婚禮時配戴的冠冕，也是由品牌所鑄造。



除了高級珠寶，品牌亦推出不少入門級珠寶，以下盤點其中8個3萬港元內的款式，每款都散發簡約高雅的迷人氣息。



宋慧喬於上周四（9月28日）現身淺水灣，出席Chuamet最新高級珠寶系列Le Jardin de Chaumet香港活動，並戴上同系列的Écorce項鏈和戒指，分別鑲有50.61及10.13卡澳洲黑蛋白石，以醉人的七色虹彩，展現出典雅美。宋慧喬擔任Chaumet品牌大使多時，不時都戴其鑽飾出席活動，雖然大多價值連城，但品牌也有推出入門級款式，以下的其中8款，不知哪個是你的心水？

Chaumet入門珠寶推薦1. 全新Bee My Love 黃金吊墜項鏈 $25,800

相信不少人對這系列並不陌生，常於雜誌上可見其身影，連Mirror成員陳卓賢（Ian）也曾配戴。項鏈吊墜以標誌性的六角形拼湊成圈形蜂巢，綴以約12顆G VS+鑽石，展現出簡潔活力，配襯連身裙散發精緻和優雅的感覺。

Chaumet入門珠寶推薦1. 全新Bee My Love 黃金吊墜項鏈

Chaumet入門珠寶推薦2. Bee My Love 玫瑰金吊墜項鏈 $26,500

這款則採用固定扣環設計，將六角形整齊地橫向排列，部分亦鑲上G VS+鑽石，低調得來顯現出魅力光芒。由於面積較寬，同時設計簡約，因此非常適合作服飾點綴，提升整體的高雅活力感覺。

Chaumet入門珠寶推薦2. Bee My Love 玫瑰金吊墜項鏈

Chaumet入門珠寶推薦3. Jeux de Liens Harmony 小型玫瑰金吊墜項鏈 $23,400

吊墜採用圓形設計，由於玫瑰金較貼近膚色，故吊墜上特別沿邊刻上線條，呈現出細緻氛圍，提升優雅和玩味時尚。圓形以兩個半圓拼湊，並以鑲有G VS+鑽石的交叉連繫，看來帶有可愛甜美感覺，適合喜歡少女感的女生佩戴。

Chaumet入門珠寶推薦3. Jeux de Liens Harmony 小型玫瑰金吊墜項鏈

Chaumet入門珠寶推薦4. Joséphine Aigrette 白金珍珠耳環 $28,200

以約瑟芬王后為靈感的Joséphine Aigrette系列，以后冠外形線條搭以圓潤的珍珠，展現出典雅的公主魅力。近年興起復古的珍珠配飾，而這款耳環，宋慧喬也曾配戴拍攝造型照，展現出優雅貴族的氣質。

Chaumet入門珠寶推薦4. Joséphine Aigrette 白金珍珠耳環

宋慧喬也曾配戴 Joséphine Aigrette白金珍珠耳環拍攝造型照。(Chaumet)

Chaumet入門珠寶推薦5. Triomphe de Chaumet 婚戒 $23,700

若然喜歡低調簡約的話，這款戒指或是不二之選，採用玫瑰金鑄造，以雙箭頭連在一起的設計，增添quiet luxury的時尚感。戒指內側藏起一顆G VS+鑽石，若買作情侶或婚戒的話，彷如將愛意化為兩人間的秘密。

Chaumet入門珠寶推薦5. Triomphe de Chaumet 婚戒

Chaumet入門珠寶推薦6. Liens Evidence 玫瑰金吊墜項鏈 $27,300

這款算是較親民的入門珠寶選擇，以交叉的綠松石為主要，上鑲有一顆G VS+鑽石，並以玫瑰金飾邊，散發出年輕活力。手鏈特別以雙帶設計，增添耀眼感覺，非常適合配襯白恤衫等，展現出時尚簡約的魅力。

Chaumet入門珠寶推薦6. Liens Evidence 玫瑰金吊墜項鏈

Chaumet入門珠寶推薦7. Jeux de Liens Bracelet $13,900

Chaumet入門珠寶推薦7. Jeux de Liens Bracelet

Chaumet入門珠寶推薦8. Joséphine Éclat D’éternité 戒指 $24,500

同樣以約瑟芬王后為靈感而設的系列，指環鑲嵌約30顆G VS+鑽石，並搭一顆EF VVS梨形鑽石，以典雅的設計，以及精湛的切割工藝，打造出閃爍動人的鑽飾，綻放迷人的光芒。