Card holder11大推薦 $5000以下卡片套：CHANEL經典、Miu Miu甜美

Card holder卡片套是不少女生的名牌入門首選，但該入手哪一個品牌的卡片套？小巧精緻的卡片套，往往都有著不同品牌的經典元素，加上價格比起銀包和手袋相宜不少，是名牌入門首選！這次《01女生》為大家精選了11款入門級名牌卡片套，包括：Dior、Loewe等品牌，大家在入手時都可以考慮一下！



入門級名牌卡片套1. CHANEL經典卡片套 $3,800

CHANEL經典卡片套，可說是結合了品牌多個重要且經典元素，採用粒紋小牛皮，配上金色金屬的雙C標誌裝飾，簡約又高雅！卡片套尺寸為7.5×11.2×0.5cm，可收納約4-5張卡，以日常使用來說已是相當足夠；這款卡片套除了經典黑色外，還有藍色小羊皮款，亦是很優雅的款式！

入門級名牌卡片套1. CHANEL經典卡片套 $3,800（CHANEL）

入門級名牌卡片套2. CELINE 亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套 HK$4,250

愛用小廢包的女生，不少都會以小巧的卡片套取代錢包，所以高實用度的卡片套就很重要！CELINE的這款翻蓋卡片套，內裡就備有1個主內格、2個信用卡插袋、1個扁平內袋以及1個扁平外袋，是很實用的設計！此外卡片套是採用亮面牛皮革，配上金色飾面的TRIOMPHE釘扣開關，宛如縮小版的TRIOMPHE手袋！

入門級名牌卡片套2. CELINE 亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套 HK$4,250（CELINE）

入門級名牌卡片套3. CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮拉鍊卡片套 HK$2,850

CELINE的TRIOMPHE帆布及羊皮拉鍊卡片套，採用TRIOMPHE圖騰帆布，配上黃褐色的羊皮，使卡片套充滿復古氣息。這款卡片套除了設有1個扁平口袋及三個信用卡插袋外，還有1個以拉鍊開關的摺檔式內格，更方便收納零錢或紙幣，設計非常實用！

入門級名牌卡片套3. CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮拉鍊卡片套 HK$2,850（CELINE）

入門級名牌卡片套4. Bottega Veneta Cassette Credit Card Case HK$2,900

Bottega Veneta的Cassette Bag是品牌人氣款之一，這款卡片套亦是融合這個Intreccio經典元素，背面則是附3個卡片位及1個間隔位，簡單實用！而且這款卡片套共推出了4種顏色，包括：粉藍色、嫩黃色、粉紫色及啡色，都是女生們愛用的色調！

入門級名牌卡片套4. Bottega Veneta Cassette Credit Card Case HK$2,900（Bottega Veneta）

入門級名牌卡片套5. Loewe Large coin cardholder in soft grained calfskin HK$4,250

如果平日需要攜帶多張卡片外出的話，Loewe的這個零錢卡片套很適合你，它備有6個卡片位、1個額外隔層以及1個拉鏈口袋，而且零錢口袋是採用單邊小風琴設計，更方收納及取出。此外這款零錢卡片套的配色都是選用了撞色設計，正面還有Anagram壓紋，低調又鮮明時尚。

入門級名牌卡片套5. Loewe Large coin cardholder in soft grained calfskin HK$4,250（Loewe ）

入門級名牌卡片套6. Loewe Puzzle plain cardholder in classic calfskin HK$2,950

Loewe的Puzzle卡片套，可說是低預算的首選，不到$3000就可以品牌的經典設計產品。卡片套採用了標誌性的Puzzle幾何圖案，以多種溫和色調拼湊而成，正面同樣飾有Anagram壓紋，設計鮮明，而且備有4個卡片位和1個中間隔層，非常實用！

入門級名牌卡片套6. Loewe Puzzle plain cardholder in classic calfskin HK$2,950（Loewe）

入門級名牌卡片套7. SAINT LAURENT CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革名片套 HK$3,600

YSL的翻蓋卡片套亦是很值得入手的款式，採用95%柔軟小牛皮配上絎縫縫線製作而成，正面飾有經典YSL標誌，設計優雅知性。而卡片套選用按扣開合，內裡備有2個卡片隔層、2個卡片夾層、1個收據隔層以及1個平袋，不僅能收納多張卡片，就連零錢紙幣都能擺放整齊，也是很實用的一款。

入門級名牌卡片套7. SAINT LAURENT CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革名片套 HK$3,600（SAINT LAURENT）

入門級名牌卡片套8. Saint Laurent BUSINESS CARD HOLDER WITH FLAP IN SMOOTH LEATHER HK$2,850

Saint Laurent所推出的Business Card Holder，是高性價比之選，採用了小牛皮製作，正面飾有銀色金屬五金的SAINT LAURENT PARIS標誌，經典又低調簡約。卡片套是以帶翻蓋設計配以按扣開合，內裡備有2個卡位、2個卡槽以及1個較大的收納空間，可以紙幣或收據，而且背面還有1個扁平口袋，可擺放常用卡片，是相當實用的設計。

入門級名牌卡片套8. Saint Laurent BUSINESS CARD HOLDER WITH FLAP IN SMOOTH LEATHER HK$2,850（SAINT LAURENT）

入門級名牌卡片套9. Miu Miu Matelassé nappa leather card holder HK$3,400

Miu Miu的這款卡片套採用品牌的標誌性matelassé工藝製成，使它更特色和魅力，正面更備有「miu miu」的金屬刻字標誌﹐添上專屬的優雅。卡片套一共備有6個卡位，足夠擺放常用的卡片。目前官網上推出了11種顏色，由獨特的金屬色到百搭的配色都有，滿足各位女生的喜好。

入門級名牌卡片套9. Miu Miu Matelassé nappa leather card holder HK$3,400（Miu Miu）

入門級名牌卡片套10. Louis Vuitton Romy Card Holder HK$4,450

Louis Vuitton所推出Romy Card Holder，採用Monogram Empreinte 皮革，上面有著品牌標誌性的元素，除了有柔和的藍色外，還有玫紅色和黑色供選擇，適合不同風格的女生。此款卡片套備有3個卡片夾層、1個較大的卡片夾層和1個拉鏈口袋，實用性高。

入門級名牌卡片套10. Louis Vuitton Romy Card Holder HK$4,450（Louis Vuitton）

入門級名牌卡片套11. GUCCI GG MARMONT卡片套 HK$4,000

GUCCI GG MARMONT卡片套是採用灰粉紅色絎縫chevron皮革製成而成，背面更飾有品牌標誌性的GG logo，正面則有復古金色配件，同樣是GG logo，整體既柔和又時尚。而卡片套內裡備有5個卡片夾層、1個鈔票隔層和1個拉鏈口袋，採用按扣開合，容量相當足夠。