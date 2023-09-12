Loewe Puzzle傳將慢慢停產！由Puzzle Edge取替 經典新款差別一覽

Loewe Puzzle Bag自2015年身第一次於品牌時裝周上現身，就一直是長年暢銷款，無論哪一款大小、配色還是聯名款，都是女生們爭相入手的對象。作為Loewe有穩定營收的產品，近日竟傳出將停產及改版，甚出新款Puzzle Bag也出現了。各位之前還在猶豫入手的話，不妨先看看新舊版的差別，到底是要搶在改版前購入，還是等新版推出！



傳出Loewe Puzzle Bag停產及改版

Loewe Puzzle Bag是品牌創意總監Jonathan Anderson，在2013年加入後為品牌推出的第一個標誌性手袋，在推出後也不負眾望成為人氣手袋。手袋自2015年首次亮相，陸續推出多種尺寸、配色、聯名款等，加上手袋本身的實用性，是一直備受女生喜愛的手袋。

今年更是推出Loewe Puzzle Fold Tote，以手袋系列來說是相當完整，可滿足不同女性的需求，但近日竟傳出Puzzle Bag停產及改版消息。

傳出Loewe Puzzle Bag停產及改版（IG@loewe）

Loewe Puzzle Bag與 新版Puzzle Edge差別

Loewe 的這款經典Puzzle Bag即將會慢慢停產，而取代它的會是新版Puzzle Edge，兩款手袋從外表看上去相差無幾，輪廓幾乎一樣。但在手袋工藝上有不少地方改變了，原版Puzzle Bag是以9片皮革，配合雙車線製作而成，而新版Puzzle Edge就改以6片皮革並以單逢線固定，從手袋側面及背面更易看出兩版手袋的差別。

Loewe經典小牛皮迷你 Puzzle 肩背提包：Loewe官網HK$19,500

Loewe迷你緞面小牛皮 Edge 手袋：Loewe官網HK$20,500

經典小牛皮迷你 Puzzle 肩背提包HK$19,500（左），迷你緞面小牛皮 Edge 手袋HK$20,500（右）（截自Loewe官網）

Loewe小牛皮小型 Puzzle Edge（安哥拉兔色）：Loewe官網 HK$27,700

Loewe Puzzle緞面小牛皮小款肩背提包：Loewe官網 HK$28,200

Puzzle緞面小牛皮小款肩背提包HK$28,200（左），經典小牛皮小型 Puzzle Edge 包款（安哥拉兔色）HK$27,700（右）（截自Loewe官網）

Loewe Puzzle Bag與 新版Puzzle Edge現時官網都能入手

也因拼接方式改變，新版Puzzle Edge的手袋邊變成圓角，整體明顯變得澎潤，皮革拼接間的黑線大大減少。而目前Puzzle Edge已經上架，經典Puzzle Bag在官網仍能購買，但據悉Puzzle Edge將會慢慢取代。

兩版各有各的優勝之處，經典款更是有不少忠粉，相信假如有一天真的完全被取代相信會不捨，而在考慮入手的朋友記得趁早入手！