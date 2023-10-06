2024春夏季代表色TOP4：取替Y2K繽紛色、轉走黑紅Quiet Luxury？

巴黎時裝周來到尾聲，隨著各大品牌展示最新的2024春夏系列，揭示來年的潮流趨勢，包括低腰、寬膊和針織等。與此同時，相較過往的繽紛色調，這次回復低調的Quiet Luxury，感覺較為簡潔舒適。綜合時裝周的多個大騷，以下整理出2024春夏季代表色，相信大家的衣櫥裡，都會有這些色調。



2024春夏季代表色1. 酒紅色

由義大利設計師Sabato De Sarno交出的首份Gucci作品，雖被指風格突變沒新意，但於米蘭時裝周預告酒紅色時尚的趨勢。酒紅色為較暗的鮮紅色，散發艷麗性感的同時，蒙上一道神秘的黑紗，更引人注意和陶醉。在2024春夏季，大抵都為Quiet Luxury的天下，以單調色系為核心，而酒紅色更添女性魅力，如Hermés、Tom Ford及Coach等，連Kelly手袋也換上這色調。

由義大利設計師Sabato De Sarno交出的首份Gucci作品，雖被指風格突變沒新意，但於米蘭時裝周預告酒紅色時尚的趨勢。(IG@Gucci)

Hermés繼續以自然為題，注入酒紅色調帶來迷人感覺，而Kelly手袋亦推出相應色彩。(Hermés提供)

Tom Ford運用中性的俐落線條，散發出強勢的氣場。(Tom Ford提供)

於紐約時裝周展示2024春夏系列的Coach，也有使用酒紅色調，結合美式簡約設計，締造出摩登時尚感覺。(Coach提供)

2024春夏季代表色2. 芭蕾舞粉色

隨著Miu Miu、Valentino及CHANEL等推崇，加上BLACKPINK成員Jennie和Jisoo加持，現時已能嗅出芭蕾舞風的熱潮。相較於芭比粉色，芭蕾舞粉色調偏柔和粉嫩，予人年輕少女的感覺，而且色彩較淡，不會過於奪目，盡顯知性舒適的魅力，符合今季主導的風格。大部分品牌都運用這色調，包括CHANEL、Dior、Givenchy及Tom Ford等，配搭品牌標誌性的斜紋軟呢、鏤空碎花、垂墜皺褶和中性線條等設計元素，展現出不同的風格魅力。

CHANEL將標誌性的斜紋軟呢加入芭蕾舞粉色調，散發甜美優雅氛圍。(CHANEL提供)

雖然Dior今次略帶暗黑感覺，但也有獨特的甜美蕾絲設計，反映出內心少女的一面。(Dior提供)

Givenchy強調垂墜皺褶，結合芭蕾舞粉色，打造出隨性優雅的魅力。(Givenchy提供)

擅長運用線條的Tom Ford，利用芭蕾舞粉色，締造甜辣mix的型格氛圍。(Tom Ford提供)

2024春夏季代表色3. 水泥灰色

工業風格裝潢興起，現時更捲席服飾潮流，因此平靜沉穩的水泥灰色，能夠讓人回到最原始和基本的情緒狀態。水泥灰色是百搭色調，配搭到其他顏色上，都有種和諧融洽感，非常適合作層次穿搭。今次Lora Piana注入日本時尚元素，以水泥灰色調，簡潔地搭襯亞麻面料，從粗獷休閒至高貴端莊，展現針織的多樣風格。而Valentino則結合鏤空元素，展示出最簡單的魅力，同時承載主題「解放」的意義。

今次Lora Piana注入日本時尚元素，以水泥灰色調，簡潔地搭襯亞麻面料，從粗獷休閒至高貴端莊，展現針織的多樣風格。(Loro Piana提供)

Valentino則結合鏤空元素，展示出最簡單的魅力。(Valentino提供)

Givenchy注入花卉靈感，同時透過輕紗締造朦朧美學。(Givenchy提供)

Theory的2024春夏系列於紐約時裝周舉行，以特別的水泥灰色布料，塑造出簡約的Quiet Luxury。(Theory提供)

2024春夏季代表色4. 黑色

最讓人意想不到的春夏色調，竟然是強烈視覺效果的黑色，在所有品牌中，幾乎都有數套造型，都以全黑款式示人，連甜美少女感的Dior，也被這股叛逆味道牽引，以中世紀女巫風格，設計出自然和暗黑的服裝造型。Anteprima和Bally也以黑色打造線條輪廊，後者更運用不對稱剪裁，締造出型格玩味。至於Givenchy則一貫其型格性感的風格，運用俐落剪裁及柔和皺褶，打造其品牌特色。

Dior以中世紀女巫風格，設計出自然和暗黑的服裝造型。(Dior提供)

Anteprima以黑色打造線條輪廊，同時注入日系的甜美活力。(Anteprima提供)

Bally運用不對稱剪裁，締造出型格玩味。(Bally提供)