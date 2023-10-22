GU and beautiful people回歸秋冬系列！必看5單品打造大學校園風

GU and beautiful people｜不少人都會想念校園青蔥歲月，度過閒適的美好時光。踏入秋冬，乘著校園風趨勢，GU再次攜手日本時尚品牌Beautiful People，推出全新秋冬單品，以簡約清新風格，迎接寒冷天氣。以下整理出系列的5大重點單品，看來既青春又時尚。



GU and beautiful people系列在今年初推出，引起不俗反應，簡潔設計讓人重回到大學校園，經常穿著舒適慵懶的衣服，走進課室內上堂。今次的秋冬系列，同樣以這風格為主軸，同時增添復古和搖滾的型格玩味。系列將於11月10日推出，共16款中性款式。

GU and beautiful people重點單品1. 音樂家圖案針織毛衣

全新系列最受關注的單品，莫過於音樂家圖案針織毛衣，以貝多芬和巴哈的卡通為靈感，再透過早前流行的馬賽克方式設計，打造出復古玩味。毛衣可以裡面配搭恤衫，抑或外面披外套，以打造層次造型，而直接穿著更顯悠閒隨性的感覺。

GU and beautiful people｜(GU)

GU and beautiful people重點單品2. 拉鏈企領上衣

今個秋冬必備的流行單品，便是前方設拉鏈的企領上衣。系列特別注入復古的三色間，兩袖則採用其他設計，配搭tone on tone的層次色調，增添活力色彩。這件上衣亦很易襯，可以配運動闊褲，締造悠閒舒適感。

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GU and beautiful people重點單品3. 牛仔外套

想要增添陽光活力的話，牛仔單品是個不錯的選擇。牛仔外套採用短版剪裁，配搭高腰褲，有效增長雙腿比例，特別在於後方設有扣帶，可以修飾身形，同時帶有垂墜感，看來優雅時尚。

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GU and beautiful people重點單品4. 黑色皮革大衣

個性較為型格的同學們，則一般會穿黑色皮革外套，因此這系列的皮革大衣再適合不過。使用長版設計，加上oversize和大領的特點，散發隨性和型格的味道。皮革帶有輕微光澤，可以提升精神感覺。

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GU and beautiful people重點單品5. 格紋帽子

這系列還有超可愛的偵探帽，配搭蘇格蘭格紋，拼接毛茸布料，看來非常俏皮和活力。由於帽子外形偏大，故此有顯小臉的效果，非常適合配襯格紋或oversize的造型，締造慵懶時尚的氛圍。