GU最新春夏穿搭親民又時尚　利用「春夏配色公式」包保減齡10年

【上班穿搭｜GU穿搭日記】隨著冬天離開迎接春夏，是時候準備換上春裝。今天《01女生》記者為大家分享「春夏配色公式」，運用同一套路搭出3個春夏造型。不論上班、日常或約會都適合，讓你瞬間展現出時尚感及個性！



三套春夏造型由上衣至下身都是採用GU推出的系列新品，GU售價一向親民，款式眾多又容易配襯，基本上所有穿搭風格的女生都能夠輕鬆駕馭，且沒有身材限制總有一件適合。是次「春夏配色公式」記者挑選了3種不同感覺風格的穿搭造型，完全可甜可鹽且絕不退行。

GU｜迎初春最強3大配色公式 任何女生輕鬆駕馭

【上班穿搭】春夏配色公式1. 日系通勤簡約風



實不相瞞記者總是愛挑戰一些色彩鮮艷的衣著，由於鮮艷的配色可讓整個人變得精神，而且打扮感亦會提升。再者可呈現春夏的繽紛感。第一款選擇了黑色泡泡袖上衣，泡泡袖不但可遮拜拜肉，有瘦手臂的錯覺。但建議大家在挑選泡泡袖上衣不妨選擇雪紡材質，減低營造厚重感，且黑色配色亦可襯托出下身的桃紅色半身裙。

【上班穿搭】春夏配色公式1. 日系通勤簡約風（張惠彤 攝）

至於下身方面，就挑選了一條桃紅色半身裙，GU這條半身裙採用了魚尾裙的設計。在視覺上特別凸顯下半身身材曲線，使臀部曲線更加明顯。而GU這條半身裙最特別之處是，不管是成熟甜美系，或是休閒簡約風都適合。喜歡成熟甜美風的女生，搭上高跟鞋即時可以上班，若搭上波鞋就變休閒風了。

【上班穿搭】春夏配色公式2. 春日浪漫感風



第二款挑選了永不退流行的間紋襯衫，喜歡既型格又簡約風凡女生，不妨可參考一下這款穿搭。近年間紋襯衫是日本女生必備的單品，一穿上瞬間變成「日本妹」。一件粉色間紋襯衫再搭一條藍色闊腳褲，想特別稱讚一下GU這條闊腳褲，由材質至版型基本上一般女生都友好。若果想增強「日本妹」的味道，可再配上一頂鴨舌帽，完美打造出街頭風。

【上班穿搭】春夏配色公式2. 春日浪漫感風 （張惠彤 攝）

【上班穿搭】春夏配色公式3. 日系輕工裝風



最後一款大走「輕工裝風」，近年工裝風大受歡迎，不論男女都愛上。若果都嘗試一下工裝風的女生，不妨可參考一下這個穿搭。上衣部分挑選了一件印有圖案的白色上衣，簡約又不會太花巧，再配上一條軍綠色半身裙。細仔一下看，這條並非一般的半身裙，裙腰部以抽繩腰的設計，裙側邊附有口袋，而裙尾則以開叉設計，微微露出腿部更顯腳長。個小矮小的女生，可搭上一對厚底鞋更顯修長。飾品方面，戴上一對銀色耳環𣊬間增升整個造型，令穿搭型格又不過於誇張。

【上班穿搭】春夏配色公式｜3. 日系輕工裝風（張惠彤 攝）

服裝：GU

