GU x 《哈利波特》18款聯名服飾　4大學院睡衣、入學信化妝包必搶

收到霍格華茲錄取通知書、穿越九又四分之三月台、搭上霍格華茲特快列車、戴上分類帽進行新生分院儀式…麻瓜們現在不用跑這個「霍格華茲魔法與巫術學院一年級入學SOP」，也不用飛去東京的「哈利波特影城」，只要穿上這系列就能「備齊所有巫師學生治裝」，同時光速獲得入學資格，來，一起喊出魔咒「速速前」一探究竟吧！



GU×《哈利波特》

全套優等生巫師裝備

魔法課程教室跑堂、經過會移動的142處台階、禁忌森林探險、活米村校外教學以及盛大的魁地奇球賽…準備好開始你的巫師學年了嗎？日本品牌GU為了迎接全球最大的「哈利波特影城」6月的開幕，最新聯手《哈利波特（Harry Potter）》、以「My First Magic」為主題、第一部電影《哈利波特：神秘的魔法石》為設計主軸，打造出9款聯名女裝、7款男裝以及2款配件，從學院制服到零食，通通幫你準備好了！

喜歡《哈利波特》的影迷們，得收這系列吧？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GU×哈利波特聯名推薦

1. 四大學院背心、居家服、襪子

你是獅院、蛇院、獾院、還是鷹院？這波聯名系列精心打造出葛來分多、史萊哲林、雷文克勞和赫夫帕夫的「四大學院專屬制服」，聯名針織背心、襪子、居家服以各學院代表色紅金、綠銀、藍灰以及黃黑為主色系，加入院徽勳章裝飾…整套收齊，馬上彰顯最強學院團魂（挺）！

2. 蜂蜜公爵＆柏蒂全口味豆居家服

身為吃貨，巫師校園時光怎麼能少了魔法小零食？全魔法村莊活米村中的糖果店「蜂蜜公爵」居然推出制服（不是），是短袖、短褲的可愛居家服，上面可以找到巧克力蛙以及糖果刺繡，另一款「柏蒂全口味豆子居家服」則在扣子上藏小彩蛋，採用糖果色設計，乍看根本是豆子本豆啊！（好怕是怪口味）

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3. 魔法元素上衣

百搭的休閒T恤，加入魔法後變成這樣…印上巧克力蛙盒的海軍藍上衣，巧克力蛙出來亂跑（笑），裝飾柏蒂全口味豆子的白TEE掉了幾粒出來，海格手作的生日蛋糕出現在胸口，還神還原一件「妙麗舉手發問」上衣，穿它去上課偷偷開外掛！

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4. 入學通知包、嘿美耳環

入學資格不能被質疑，直接把實體化的「霍格華茲錄取通知書」隨身帶就對了（笑）！聯名化妝包把校徽、信件外觀神還原，背後還能看到哈利收到的通知入學內容，另一款則是印上巧克力蛙、柏蒂全口味豆子的蜂蜜公爵糖果店款式，妞編輯最推的是「嘿美耳環」，想當優等生？信使得隨時「戴著走」吧～

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