GU羅紋闊腳褲極顯瘦　2大穿搭公式收屁股遮象腿　S-XXL包色之選！

無論是什麼身型的女生都一樣，大家逛街買褲子，都是在思考「哪件褲子穿在身上最顯瘦！」



在GU官網上，就有一條褲子獲得超多好評，甚至還有網友分享，自己買過一件成主顧，後來特價又一口氣包了3色呢！

GU Rib pull-on pants羅紋材質闊腳褲，顯腿長腿瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GU Rib pull-on pants

在GU上獲得5星好評的，就是這件「羅紋闊腳褲」！使用輕柔的羅紋材質的它，雖為寬版設計但材質具垂墜感，穿起來相當俐落，在臀部的位置還有多加一層內裏做打底，避免內褲痕跡太明顯。一共推出紫藍色、薑黃色焦糖棕、深咖啡色、米白色、黑色、深灰色與淺灰色共8種顏色的它，就連尺碼都一口氣從XS到XXL都有～讓每種身型的女生，都能舒適地穿上這件褲子。

網友：我一口氣包3色

買過的網友就大大推薦，所有女生都應該要去試穿看看！原先自己只買咖啡色，上衣搭米白駝色系都很好看，而且不貼不緊繃，讓她決定再去回購灰色款，「最近忍不住又回購了黑白兩色基本色，快包色了！」

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其它網友也提到，褲子本身做有口袋的設計，真心實用又貼心！在降價的時候，「一口氣包了三個顏色」他們也說，褲子鬆緊腰設計不侷限身材試穿，棉花糖女孩也適合，分很多SIZE可以挑自己最合適，淺色系也會做一塊內襯防走光，很貼心，「材質涼爽，版型顯瘦，適合夏天穿著，搭配針織上衣或背心都好看。」

羅紋闊腳褲穿搭2公式

看到網友瘋狂稱讚GU 羅紋闊腳褲，你也心動想跟了，對吧？小編這邊也整理了它的搭配方式給你～GU的StyleHint時尚顧問們就示範不少造型囉～

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針織上衣X羅紋闊腳褲

穿上一件鏤空的針織上衣來製造微裸膚的感覺，下身直接套上羅紋闊腳褲，就簡單好看！

長版外套X羅紋闊腳褲

真的很在意自己臀部線條的女生，也能是穿著短版的合身上衣與羅紋闊腳褲的組合，並在外面加件，長度能遮到臀部的外套，顯瘦又俐落。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】