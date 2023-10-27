綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER雙11優惠！7夢幻仙氣款：入手凱特愛牌

綁帶鞋推薦｜隨著芭蕾舞風造型趨勢，綁帶鞋也回歸熱潮，更是派對舞會必備的鞋款，看來優雅迷人，並隱約現出性感腳踝，予人神秘的吸引力，而走動時亦很舒適穩健。趁著年末優惠，不如為即將的聖誕節，挑選一對合適的綁帶鞋款。NET-A-PORTER推出雙11特惠，只要輸入文末的優惠碼，指定款式可享75折，包括凱特王妃的愛牌Manolo Blahnik。以下整理6大夢幻綁帶鞋款，穿上後或會讓大家脫離單身！



綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式1. Loeffler Randall Camellia 蝴蝶綠飾細褶凉鞋 原價HK$2,995 優惠價HK$2,246.3

購買方法：NET-A-PORTER

要顯出優雅感覺， 皺褶絕對是個不錯的元素。高跟鞋以柔軟的皺褶布料打造，加上粗跟設計，走路時更為舒適，同時散發高雅迷人氣息。高跟鞋亦設蝴蝶結點綴，提升甜美感覺，非常適合襯搭連身傘裙。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式1. Loeffler Randall Camellia 蝴蝶綠飾細褶凉鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式2. Versace 水晶綴飾緞布涼鞋 原價HK$5755.02 優惠價HK$4,316.3

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Versace設計的款式都帶典雅氛圍，這雙高跟鞋以幼皮革帶交織，包裹著腳掌，散發性感氣息，而中間位置亦繫有標誌性的Medusa閃石金屬扣，為沉穩的黑色，帶來華麗感覺。鞋頭以方形設計，可讓雙腳顯小，亦適合襯搭闊版褲子或裙子。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式2. Versace 水晶綴飾緞布涼鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式3. Manolo Blahnik Chongasa 50 皮革涼鞋 原價HK$8,245 優惠價HK$6,183.8

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相信大家都這品牌並不陌生，為凱特王妃的愛牌，不時在活動中都看到它的身影。這雙高跟鞋以軟綿的皮革長帶設計，皮革間有兩行縫線，細緻感十足。它的鞋跟不算很高，而且穩固，走路時非常舒適，無論優雅或悠閒風格都能配襯。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式3. Manolo Blahnik Chongasa 50 皮革涼鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式4. MACH & MACH Le Cadeau 蝴蝶結細節水晶綴飾緞布芭蕾低跟鞋 原價HK$5920 優惠價HK$4,440

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筆者私心喜愛的品牌之一，去年深受不少歡迎，以標誌的蝴蝶結造型，配搭華麗夢幻的細緻設計，為整體造型增添幾分魅力。若然傾向舒適路線，可選擇這款平底鞋，以裸粉色緞帶打造蝴蝶結，內藏標誌性的閃石，締造迷人感覺，加上綁帶的設計，非常適合芭蕾舞風造型。鞋履的尖頭剪裁，亦有腳掌顯瘦的效果，以提升長腿魅力。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式4. MACH & MACH Le Cadeau 蝴蝶結細節水晶綴飾緞布芭蕾低跟鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式5. The Attico Venus 緞布高跟鞋 原價HK$6,100 優惠價HK$4,575

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這雙高跟鞋設計簡約，同時運用綁帶及slingback的設計，展露出整個性感的腳背，散發性感迷人的氣息。高跟鞋採用緞布製作，觸感絲滑，予人高雅感覺，加上幼細皮革作綁帶，看來顯腿長，可襯搭較閃爍或亮繹的裙子，打造出知性及性感的感覺。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式5. The Attico Venus 緞布高跟鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式6. Alexandre Birman Clarita 蝴蝶結皮革涼鞋 原價HK$4,845 優惠價HK$3,633.8

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高跟鞋設計簡單，配襯芭蕾舞粉色，無論穿任何造型，都展示出溫婉和優雅的魅力。高跟鞋頭設有一個皮革蝴蝶結，細小外形予人甜美感覺，加上鞋帶的扣子部子，以較大的圓形設計，感覺別具俏皮感，以增添清新的少女氛圍。

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式6. Alexandre Birman Clarita 蝴蝶結皮革涼鞋 (NET-A-PORTER官網)

綁帶鞋推薦｜NET-A-PORTER優惠款式7. BY FAR Judy 漆皮瑪莉珍高跟鞋 原價HK$3,270 優惠價HK$2,452.5

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非常簡單的鞋款，能夠襯搭不同造型，亦特別以粗大的棱台形鞋跟，為甜美的瑪莉珍鞋，注入中性型格的叛逆玩味。高跟鞋以亮澤漆皮製成，穿後可為整體造型，帶來精神活力感覺，亦可襯搭黑色造型，展現出甜辣mix的型格玩味。