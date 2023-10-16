盤點6大香港本地鞋履品牌：傳統老師傅打造/型格Y2K/OL女生必買

【香港製造/香港本土鞋履/本地鞋履推薦 】當大家外出旅遊時，例如日本、韓國、英國旅遊時，都不免會尋找當地必買、當地小眾品牌，但身於斯長於斯，香港的小眾、本土品牌你又了解過嗎？其實不少本地設計師都在默默堅持、努力不懈，下次想購物時，不妨試試支持本地薑吧。



不少女生買鞋時都會偏好入手大品牌，因為網購、門市都可以，可以隨時隨地挑選心頭好。不過其實現在本地品牌發展不俗，不少都設有門市可供選購，送禮自用得體之餘又好襯；就讓《01女生》為你介紹6大本地時尚鞋履品牌：

香港本地鞋履品牌推薦 ： 1. Leatherlab

Leatherlab 作為香港本土的手工皮鞋品牌，由起版設計、改良版型到後期工匠製作都相當用心。品牌鞋履款式豐富，由型格鞋靴、簡潔上班平底款、女性化的涼鞋到聯乘合作系列選擇都有。有興趣的女生，不妨親訪門市感受一下它們的心思吧。

香港本地鞋履品牌推薦 ： 2. the Korner

作為人氣之選的The Korner 創立多年，主打現代摩登設計，價錢親民，收獲不少上班族女生的歡心。它們的鞋款十分合適上班以及外出混搭之用，不單擁有多種不同款式及顏色，而且碼數彈性，由34到46尺碼都照顧到，由小個子女生到高個子女生都能夠入手心頭好，輕鬆打造休閒鄰家及活力感。而且它們官網亦不定期進行優惠上新，絕對能夠給予你足夠新鮮感，滿足購買慾！

香港本地鞋履品牌推薦 ： 2. the Korner（IG@thekorner_hk）

香港本地鞋履品牌推薦 ： 3. PAPA Shoes

香港以往工業興盛，造鞋業在60、70年代發展良好，不過隨時日過去，租金壓力、競爭激烈之下，不少香港工廠、老師傅都黯然退場。而PAPA Shoes由入行50多年的葉師傅一手打理，更為腳患者提供度身訂造的服務，根據每一個客人的情況設計獨一無二的鞋款。

香港本地鞋履品牌推薦 ： 4. placebo_office

購買方法：Pinkoi

若然鐘情型格設計的女生，就不要錯過香港品牌Placebo，它們將不少經典皮鞋加入現代與個人元素，撞出獨特多樣化的風格：Maryjane亦變換出多個風格、芭蕾舞皮鞋撞出中性感覺，絕對能夠點亮你的穿搭！

香港本地鞋履品牌推薦 ： 5. House of Avenues

購買方法：Pinkoi

喜愛顏色豐富、細節滿滿的女生，以Pop Art作設計靈感的House of Avenues絕對能夠滿意你的童真願望。House of Avenues 將女性化的高踭鞋、平底鞋與色彩艷麗、趣味性高的圖案合二為一，打造出不少創意、時尚鞋款。

香港本地鞋履品牌推薦 ： 6. 鞋藝工舘

鞋藝工舘是一間訂製的手造皮鞋店，這個看似簡單的名稱，背後其實蘊含著一個動人心弦的故事。鞋藝工舘的創辦人Kit及Jeff，在10年前偶然承襲了本應結業，擁有40多年歷史的明記手造鞋店。這兩位創辦人不單重新僱用了製鞋老師傅，更將引入3D立體打印、立體掃描等科技融入製鞋當中，成功活化夕陽生意，更成為亞洲第一家提供腳部數據測試和分析服務的手工訂造皮鞋實體店。