2023聖誕倒數月曆開箱 NET-A-PORTER添飾品Penhaligon's珍藏度高

2023聖誕倒數月曆繼Diptyque、Charlotte Tilbury及Guerlain等後，今次《01女生》開箱「最精緻時尚的款式」，分別為NET-A-PORTER及逾150年香水老字號Penhaligon’s。兩者在時尚和香水界享譽盛名，得到不少著名人物的加持，而這次的倒數月曆內容，亦絕不手軟，到底有甚麼奢華禮物，現在就為大家揭曉！



攝影：朱加曦



聖誕倒數月曆每逢年尾都會推出，由於數目眾多，《01女生》持續緊貼最新消息 ►►►詳細情報

聖誕倒數月曆開箱：NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set

購買方法：NET-A-PORTER

以往以美妝產品為主的NET-A-PORTER倒數月曆，今年特別加入時尚單品，讓整體禮物感覺更加新鮮和豐富。品牌宣稱倒數月曆總值逾1.3萬港元，而售價則在3,000內，加上市面鮮少時尚品牌推出倒數月曆，令筆記不禁好奇會有怎樣的驚喜？

聖誕倒數月曆開箱：NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set (朱加曦攝)

有別一般的方盒形及抽屜式設計，倒數月曆有著傳統日式燈箱的感覺，以黑色為主，同時以撥墨手法，打造出白色星塵，並低調地繪出月亮，營造出浪漫詩意。倒數月曆需用特別方式打開，再逐個抽出盒子，揭開每個驚喜。而在頂部位置，亦藏有暗格，裡面有著LED燈泡，放在倒數月曆內，光線會透過小洞照射，為黑夜帶來浪漫醉人的光芒。

聖誕倒數月曆開箱：NET-A-PORTER倒數月曆有著傳統日式燈箱的感覺。 (朱加曦攝)

聖誕倒數月曆內，有著不少好用的彩妝和護膚品，包括Charlotte Tilbury四色眼影盤、Augustinus Bader面霜、111SKIN安瓶精華及MZ SKIN抗氧面部精油等。至於時尚飾品方面，則有首飾盒、水晶手鏈、耳環和手套，款式設計較為簡單和保守，沒太大驚喜，但作為首次加入在禮物清單內，已經算是不錯。特別喜歡人體造型蠟燭，設計趣緻兼充滿玩味，而且香氣清幽舒適，非常適合作擺設。

聖誕倒數月曆開箱：NET-A-PORTER倒數月曆禮物。 (朱加曦攝)

NET-A-PORTER聖誕倒數月曆：The Ultimate Gift Set

倒數月曆產品數量：15

倒數月曆售價：HK$2,975

正式推出日期：2023年10月

購買方法： 官網



聖誕倒數月曆開箱：Penhaligon’s The Toy Chest 聖誕倒數月曆

提到Penhaligon’s的話，不得不論及品牌歷史，由一間理髮小店，漸漸發展成王室御用的品牌，連已故英國首相邱吉爾及英女王伊莉莎白二世，也是品牌的尊貴客戶。筆者也喜歡品牌香水，氣味濃郁芳香，而且持香力超卓，即便使用整天，香味依然留在衣物裡。

聖誕倒數月曆開箱：Penhaligon’s The Toy Chest 聖誕倒數月曆 (朱加曦攝)

每逢聖誕，品牌都會推出倒數月曆，以其首支香水的經典外形為設計，搭以節日氣氛色彩和圖案，展現出歡樂熱鬧的感覺。今年圖案設計以胡桃夾子和遊樂場為靈感，可見摩天輪、木馬和火車等元素，背面則簡單以香水、橫幅和閃粉，打造出一棵聖誕樹，看來充滿夢幻和浪漫。打開「香水」後，延續歡樂的氛圍，每個小格都有著可愛的節日卡通和圖案，令人不禁沉醉於節日氣氛內。

Penhaligon’s倒數月曆以其首支香水的經典外形為設計，搭以節日氣氛色彩和圖案，展現出歡樂熱鬧的感覺。 (朱加曦攝)

相較過去禮物中同時藏有小吊飾，今次則轉以一個胡桃夾子匙扣取替，其他都是品牌的熱門產品，如每年都有的香氛蠟燭、護唇膏和護手霜等。當然少不了各樣的香氛，以迷你玻璃香水瓶盛載，並以不同色彩的繩結繫住，部分則為旅行裝瓶子，方便放手袋內隨身攜帶。最特別的是，今次特別加入一支30毫升的Halfeti香水，以黑玫瑰及木質調為素材，氣味鮮明，可圈可點，因此可趁機嘗試是否適合自己。

相較過去禮物中同時藏有小吊飾，今次Pehaligon's則轉以一個胡桃夾子匙扣取替。 (朱加曦攝)

Penhaligon’s 聖誕倒數月曆：The Toy Chest

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$4,400

正式推出日期：2023年10月25日

購買方法：K11 Musea專賣店

