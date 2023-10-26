NET-A-PORTER 精選抵買美妝產品推薦 文末附75折優惠碼更抵買！

【NET-A-PORTER /美妝優惠】NET-A-Porter抵買美妝產品推薦！近年網購風氣正盛，想一站式購入自己心頭好，不妨到NET-A-PORTER 一看吧！NET-A-PORTER 集美妝護膚、時尚服飾、時裝鞋履、珠寶首飾於一身的奢侈品電商，當中更有不少人氣產品以及獨賣商品。文末更附有《01女生》獨家讀者優惠碼，優惠低至75折起，各位愛美的女生真的不容錯過！



NET-A-PORTER 美妝產品推薦：1. GLO SKIN BEAUTY Hydra-Bright AHA Glow Peel Kit 原價HK$792 優惠價HK$475.2

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皮膚暗啞、有角質問題的話，不妨入手這套GloSkin Beauty 的家用去角質煥膚產品，當中含有煙酰胺、玻尿酸、抗氧化的阿魏酸及純素乳酸，能夠溫和去角質同時修復及保護肌膚。

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：1. GLO SKIN BEAUTY Hydra-Bright AHA Glow Peel Kit 原價HK$792 優惠價HK$475.2（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：2. SHAQUDA Suvé Cleansing Brush Set 原價HK$4,738 優惠價HK$2,842.8

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若果對化妝有所追求的話，應該對來自日本熊野町，有著過百年的製刷歷史的SHAQUDA並不陌生，品牌以傳統的工藝結合現代的設計，主打Ubu 系列的化妝刷具以及Suvé 系列的護膚刷具，兩者均為工匠人手打造。Suvé系列以獾毛、山羊毛及核桃合製，柔韌的刷毛能夠奢華極致地呵護肌膚，打造健康美肌。

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NET-A-PORTER 美妝產品推薦：3. CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Iconic Magic Skin Duo HK$698.83

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Charlotte Tilbury 的好評無數，是不少美妝達人與化妝師的愛用好物之一。而這款Charlotte's Iconic Magic Skin Duo套裝中包括兩款皇牌產品：Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir以及Charlotte's Magic Cream，能夠為深入快速地方滋養肌膚，在妝前護理中打造良好基礎，讓後續不易溶妝、打造細膩妝感。

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：3. CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Iconic Magic Skin Duo HK$698.83（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：4. HOURGLASS Vegan Brush Travel Set HK$2,975

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偏好型格風格的女生，這款由Taklon 鬃毛加上金屬感手柄的Hourglass 刷具絕對能夠收獲你歡心。當中柔軟濃密的刷毛能夠一套包辦好整個上妝過程或外出修改妝面，隨時隨地打造無瑕妝效。

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NET-A-PORTER 美妝產品推薦：5. AESOP Basic Body Kit Igneous HK$360

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來自澳洲的Aesop，由身體護理、室內噴霧、香油到香氛蠟燭等都有提供，香氣獨特，由花香、木質、清新都各有特色選擇。想感受Aesop的魅力，除了香氛產品，亦可以入手他們的身體護理組合。這款「山岩漫步」護理組合包，能夠同時滿足清潔與保濕的需求，無論日間或晚間使用都可以。

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NET-A-PORTER 美妝產品推薦：6. OLAPLEX Hair Repair Treatment Kit HK$550

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愛美女生除了注重妝容，頭髮造型更少不免，漂、染、電髮過後，更會用上不少頭髮護理產品。相信特別是經歷過多次漂染多次、頭髮受損的女生一定會特別留意保養，Olaplex這個專門改善頭髮受損問題、強韌髮絲的品牌就可以助你一臂。

這款Olaplex 的秀髮修護套裝中含有No.0 深層髮質修護精華液、No.3 燙染救星結構還原劑、No.4 髮質修護洗髮精以及No.5 髮質修護護髮素，能夠全面修護髮質，針對毛糙、分叉問題，讓髮絲回復強韌復健康！

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：6. OLAPLEX Hair Repair Treatment Kit HK$550（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：7. THE LIGHT SALON Revive and Repeat LED Facial Set HK$4,675

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皮膚隨著年月老化，想留住青春除了使用抗老成份的產品，更可以借助美容儀的！The Light Salon 這套賦活光療美容套裝中有一系列讓肌膚更健康緊緻的產品：酵素潔顏乳、保濕勝肽精華及高效光療美容儀。這款高效光療美容儀更曾獲獎，利用波長 633 奈米的紅光及 830 奈米的近紅外線，能夠對臉部進行提亮、提拉，更有效地減少細紋及皺紋增生。

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：7. THE LIGHT SALON Revive and Repeat LED Facial Set HK$4,675（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：8. BAOBAB COLLECTION gift set HK$635

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秋冬護理當中一大重點就是保濕，Baobab Collection 這款禮盒套裝含有手部、身體兩用乳以及洗手液，當中含有高保濕度的維他命 C、角鯊烷及抗氧化物，讓全身都得以呵護，薄荷、百里香及羅勒的清香更可以帶來清新的感覺。

NET-A-PORTER 美妝產品推薦：8. BAOBAB COLLECTION gift set HK$635（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER優惠2023 《01女生》獨家優惠碼

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