入手秋冬衫前學會衣物斷捨離　4步收納技巧輕鬆換季打造極簡衣櫥

換季收納/極簡衣櫥｜秋意漸濃，相信大家都開始準備入手秋冬衣服。但在大手購入之前，大家不妨參考收納達人lifemagichk 整理衣櫥方法，痛快來一個斷捨離才買入需要有合適的衣物！



不少女生都喜歡在星期六日把握時間執整房間，而衣櫃一直是一個需要狠狠斷捨離的重災區。收納達人lifemagichk近日分享4大極速換季步驟及6大重點有效剔走多餘衣物，大家不妨好好收藏貼士，每當換季時就能夠按着以下技巧好好整理房間。

一圖助你思考衣物的去留。 (IG@lifemagichk)

第一步：清空衣櫃

將衣櫃全部衣物取出，逐件攤開鋪在地上或床上。然後進行篩選，將破舊或一年以上沒有穿着的衣服，分類成「留下」和「不要」兩類。

第二步：完成分類

把「不要」的衣物分走後，「留下」的衣物再細分成「上衣、下衣、連身衣、外套、長裙及短裙」等幾類。順便分拆每個種類會否過多，建議每類留不多於四件。

第三步：整理收納

把在箱子裏的秋冬季衣服，全部拿出並掛好。留下五至六件夏季衣服於轉季過渡時穿着，其他衣服能掛起就掛起，比較少穿的才疊起來收納。

第四步：歸位收納

把選好留下的夏季衣服，按分類並直立式疊好，放進收納箱內。緊記一季的衣服，不要超過兩個收納箱收納，否則便要再審視衣服的數量是否太多。

6大換季重點

換季攻略，大家先藏起來就沒錯。(www.freepik.com)

重點1｜別把衣服成本影響判斷

錢已經花了出去，即使留着衣服錢也不會回來的。

重點2｜猶疑是正常的

一定有些物品，當下無法判斷，可劃分「考慮區」給自己，慢慢學習選擇對的東西。

重點3 ｜關鍵是少買

換季不代表必須購買新衣服，即使要購買的話可購買日常款式，即省錢又省力。

重點4 ｜做到每件都穿着

衣服的數量，該控制在你一年內每件都會穿到。

重點5 ｜造型不靠衣服

有時改變髮型、飾物和妝容，便能夠穿着不一樣的感覺。

重點6 ｜統一色系

暖白色、杏棕色等配搭，即使穿搭新手毫無穿搭技巧都不會配搭錯誤。

(圖片及資料獲lifemagichk授權轉載。)