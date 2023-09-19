肉肉女顯瘦穿搭　造型師遮象腿、麒麟臂5大技巧　四肢肥胖必學！

2023夏天的顯瘦穿搭，請你速速筆記下來！明星御用的專業造型師邱美寧，這次要來親自教學今年一定要會的「顯瘦搭配法」。



從女孩們很在意的手臂肉肉怎麼藏，到胖下半身的女生到底怎麼穿才好看，詳細教學一定要會！

2023夏天5大顯瘦必備單品，不同身形搭配不同單品！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

2023夏日必備顯瘦單品：透膚上衣

美寧老師分享，如果要提今年夏天一定要會的「顯瘦穿搭」，現在流行的透膚長袖上衣，一定要收一件！「我也有看過肉感女生穿，整體看過去都蠻顯瘦的！只是在顏色的挑選上，建議會是深色系或是棕色調，不用到全黑，都會有明顯的修飾感」她補充，淺色的透膚上衣，會比較適合本身就瘦瘦的女生，或者是，身體不胖但是手臂偏粗的體型。

肉肉手臂選這個單品最顯瘦

在短袖、背心滿街跑的夏季，對有掰掰袖的女生來說，這又是內心另外一個坎了！美寧老師分享，除了上述的透膚長袖外，「你可以選擇有一些墊肩上衣，它無袖袖口的位置，要微超出你的肩膀」這麼一來，涼快和修飾就能一次全到要啦！

同埸加映：夏季日系穿搭必學！3款半截長裙無腦搭配 打造顯瘦修長視覺比例（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

腿粗分3種，顯瘦tips請收

至於胖胖腿的女生，美寧老師建議，請先好好觀察一下，你的腿型是屬於

1. 整條都肉

2. 胖大腿

3. 胖小腿

這3種腿型，若你是「整條腿都肉」，長褲、長裙都是非常好的藏肉單品。

同埸加映：大屁股穿搭術｜A、H 剪裁隱藏豪華臀 3款長褲顯瘦修身視覺減3KG（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

蜜大腿、細小腿的腿型，就可以穿上百慕達褲這類的短褲，微遮大腿、露出小腿，搭配厚底鞋子和同色的襪子，拉到小腿肚下面一些的位置，營造出視覺細直腿。胖小腿，或者是整雙腿微肉的女孩，也可以是穿上長度落在小腿肚一半的中長裙，露出腳踝，穿出瘦瘦腿。

延伸閱讀：

衣櫃必備2大顯瘦單品！邱美寧親授扁身＆圓身「遮肉穿法」，同色穿搭秘訣必學會

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】