穿搭教學｜亞洲女生秋冬必學美拉德穿搭　基本款打造高級感OOTD

在剛過去的夏天，「多巴胺穿搭」大行其道，不過踏入秋冬季便成為「美拉德穿搭」的天下。究竟美拉德穿搭是什麼？如何搭配才能展現優雅高級的氣場？《01女生》為你整理「美拉德穿搭」6大重點及推介必備單品！



2023必學「美拉德穿搭」

美拉德(Maillard)，本指食物由生變熟過程中，所產生的梅納反應(Maillard Reaction)，即加熱時所呈現深淺不一的棕色和焦糖色。應用在穿搭上，便是以大地色系為基本，再疊加不同深淺程度的棕色單品，並以少量橘紅色、金色、卡其色、杏色、米白色等色系作為點綴。

統一而簡潔的美拉德穿搭打扮，既可營造溫柔精緻感，又能輕易著出秋天慵懶感。最重要的是，對於亞洲女生而言，美拉德色系能顯出好氣色，令肌膚更顯白晳。穿搭新手亦能容易駕馭，可以說是萬年不敗穿搭方程式。

1) 焦糖色系大衣

Rosé穿上Saint Laurent焦糖色系大衣。(圖片來源:roses_are_rosie@instagram)

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除Tone on Tone之外，大家想更容易駕馭美拉德風格的話，更可以嘗試以黑色為基本色，再加入焦糖色重點單品做搭配。早前Rosé在出席Saint Laurent時裝表演時，就穿上一件焦糖色皮革長身風衣，內搭黑色上衣及短裙，型格又性感。如果想更突出個人風格，更可以疊帶飾物。

2) 駝色系中性衣物

駝色系中性衣物如:西裝外套，是個上班穿搭好選擇。(圖片來源:pinterest.com)

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秋冬穿搭少不了駝色系的大衣或毛衣。對比棕色、棕啡色而言，駝色系充滿溫柔優雅感覺，更容易著出女性的剛柔並重。

3) 紅色系衣物/配飾點綴

Hailey Bieber 性感示範美拉德穿搭。(圖片來源:haileybieber@instagram)

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雖然秋冬季多數以暗色系穿搭為主，但只要配上亮眼色系的連身裙、手袋及頸巾衣物配飾後，既可增加注目度，又可成功點綴整個造型。

4) 棕啡色/奶茶色系手袋

LOEWE Paseo Satchel pleated leather shoulder bag。(圖片來源:www.net-a-porter.com)

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新手怕出現配搭失誤，出現「時裝車禍」的話，可以嘗試由手袋開始轉變配色。雖然黑色手袋低調沉穩，但棕啡色系的手袋同樣百搭，配白色西裝或長褲都是絕配。

5) 大地色Loafers

大地色Loafers十分百搭易襯。(圖片來源:pinterest)

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秋冬是Loafers的天下，即使不是文青女生，都必備一雙Earth tone樂福鞋。喜歡韓系穿搭，可以入手啡色loafers配上短襪仔，打造小清新感覺。鍾情歐美穿搭，可以揀選大地色配金扣設計的Loafers，型格又百搭。

6) 棕色麂皮靴

Vanessa Hudgens以Tone on Tone配搭棕色麂皮靴。(圖片來源:vanessahudgens@instagram)

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長靴一直都是秋冬必備單品，麂皮長靴正是今年最新秋冬潮流指標。大家可以嘗試Tone on Tone穿搭方式，穿上同一深淺度的棕色系內搭，配上同色系大衣及麂皮靴，感覺統一又保暖。