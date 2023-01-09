大掃除｜執屋無從入手？12件東西可先斷捨離　3種衣物應無慮即決

家中、房間或是辦公室，是不是該清理了呢，忙到年底沒關係，「斷捨離」這件事，隨時都可以開始！不論是堆積在身邊的雜物，還是內心擱置的關係，現在就開始，丟掉不必要的，留下適合自己的，妳會發現心靈瞬間也變得輕盈舒爽起來呢！



「擁有」未必代表幸福，以下的12種東西適時放手，說不定會讓你與家人更感快樂！（按圖了解）

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斷捨離1：衣櫃裏過多的類似款

衣櫃裏是不是有太多類似的衣服，從相同的白襯衫、黑色的西裝褲，甚至是最愛的花洋裝，只要妳整理衣櫃就會發現，其實妳真的不需要那麼多，留下質感最好的那幾件就好。

斷捨離2：兩年以上沒穿的衣服

如果妳真的兩年都沒有穿上它，表示之後也不會。很多時候閒置在家中四處的衣物，就是大部分的人以為終有一天會派上用場，殊不知只是自己放不下對物品的執念，趕快處理掉吧，人生會更清爽。

斷捨離３：一點都不合適的衣服

衣櫃裏是不是很多，讓你穿起來總覺得不對勁，或者顯胖又不適合的衣服！？這時候，你真的可以毫不猶豫扔掉或送人了，而且要記得下次真的不要再購入了。

斷捨離４：沒在用的APP

手機空間是不是永遠都不夠用，現在就把沒用的APP刪掉，讓手機空間清空一下，除此之外，沒有用處的照片、影片也可以適時delete掉。

斷捨離5：不再看的書籍

書本最容易佔空間了，隨着網路資訊的發達，想要的資訊在網路上都可以看到，包括從小堆到大買得漫畫、精裝書，真的可以試着回收或捐贈出去，還自己新年新空間。

斷捨離6：滿滿的購物袋

成堆在家中的購物袋或是紙盒，真的很漂亮，但是真的非常佔空間也不美觀，還是趁機處理掉吧。

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斷捨離7：不合腳的鞋子

除了衣櫥，其實鞋櫃也是令人頭痛的地方，像是不合腳、摩腳、很難搭配、質感很差，或是一年以上沒穿過的鞋，請在年前做一波清理，乾淨的玄關能讓你每天回家的心情更舒爽不煩燥。

斷捨離8：過期的美妝品

明明美妝品已經過期，偏偏很多人還捨不得丟！建議同一種彩妝品最多維持三樣就好，而且過期的保養品、乾掉的睫毛膏、顏色不對的眼影，甚至買太多的唇膏，都一氣呵成丟掉吧！

斷捨離9：辦公桌上的雜物

整潔的辦公桌也能讓人有好心情，桌上過期的日曆、記事本、斷水的原子筆、收到的紀念品，或是各種影印資料、沒用的文具，都趁着年前公司大掃除，趕快把這些雜物一併丟進回收箱。

斷捨離10：過期的食物、生活用品

冰箱、廚房或是抽屜，也是斷捨離的一大重點。像是過期罐頭、過多的泡麵，或是充電用品、過期藥品、保健食品，留着也無用，年前大掃除正是好時機。

斷捨離11：DVD、CD、錄音帶

千萬別心痛，這些東西真的沒有機會再用上了，現在線上都能收聽、收看，真的沒必要留着，重點是超級佔空間啊！

斷捨離12：負擔的人際關係

除了看得到的，看不到的人際關係也該梳理了！像是負能量太重的朋友、回不去的關係或是話不投機的親戚，試着開始拒絕無意義的社交，妳會感覺身心瞬間變得輕鬆呢。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2023斷捨離新氣象，丟掉不要的留下需要的 ， 就從這12件事開始！】