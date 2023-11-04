雙11優惠｜UNIQLO減價低至67折！$59起入手HEATTECH、羽絨、闊褲

雙11優惠｜每年一度的雙11優惠開始！各大品牌相繼推出減價，讓無論單身或有伴侶的人，都能愉天地度過一天。UNIQLO昨日起舉行兩周購物優惠，即日起至11月16日，指定服飾低至67折，包括首次限定的HEATTECH長袖T恤及超輕型羽絨外套。以下整理出10大重點單品，大家不容錯過。



雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品1. 女裝超輕型羽絨外套 特價$499（原價$599）

每逢秋冬都必入手羽絨，款式輕盈薄身，而且穿後不會太臃腫，非常適合層次穿搭，塑造不同的造型風格。羽絨有著多色選擇，現時較原價減100港元，不容錯過。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品1. 女裝超輕型羽絨外套 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品2. 女裝寬版直腳工裝褲 特價$199（原價$299）

隨著Y2K流行，工裝造型亦變得受歡迎，展現隨性的街頭風格。這款工裝褲還設有牛仔設計，配合闊褲的版型，雙腿看來更顯修長，而且容易襯搭。工裝褲現時減至199港元，即為原價的67折。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品2. 女裝寬版直腳工裝褲 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品3. 女裝HEATTECH圓領短袖T恤 特價$79（原價$99）

相信不少人的衣櫃裡，都會有件HEATTECH，能夠抵禦香港寒冷天氣的同時，亦不會太焗促，無論直接穿著或作內搭，都非常適合配襯。T恤的圓領較寬，即使穿較寬領的上衣，也不會顯出來。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品3. 女裝HEATTECH圓領短袖T恤 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品4. 童裝HEATTECH U領長袖T恤 特價$59（原價$79）

若然身形較為嬌小的話，可以選擇童裝大小，價錢更為優惠，只需59港元起，而在剪裁方面，款式亦較為長身，感覺更加保暖。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品4. 童裝HEATTECH U領長袖T恤 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品5. 女裝柔軟磨毛長袖恤衫 特價$149（原價$199）

今個秋冬學院風回歸，格紋恤衫為不錯的配搭單品，既能直接穿著，又可當成外套，抑或外面再穿大衣，打造層次穿搭。這款色調較為粉嫩，看來充滿活力氛圍。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品5. 女裝柔軟磨毛長袖恤衫 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品6. 女裝防潑水工裝連帽外套 特價$299（原價$399）

連帽工裝外套偏向oversize設計，感覺更為隨性，適合任何配搭。像樽領和連身裙的組合，感覺帶有山系的清新魅力，同時不失少女感，打造出陽光活力的氣場。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品6. 女裝防潑水工裝連帽外套 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品7. 女裝HEATTECH超彈性高腰緊身褲 特價$199（原價$249）

天氣寒冷的時候，一般都會穿兩條褲子，因此薄身溫暖的HEATTECH緊身褲，是個不錯的選擇，而且具有彈性，以方便活動。緊身褲設有4色選擇，色調傾向大地色系，深色亦有助顯腿瘦。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品7. 女裝HEATTECH超彈性高腰緊身褲 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品8. 女裝超精紡Merino圓領長袖針織衫 特價$149（原價$199）

使用19.5微米的Merino羊毛製成，看來帶有微光澤，而且質感順滑，穿起來較為舒適。針織衫以圓領設計，有著多種穿法，而且有多種顏色，非常百搭。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品8. 女裝超精紡Merino圓領長袖針織衫 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品9. 法蘭絨格紋長袖恤衫 特價$149（原價$199）

這款恤衫較為厚身，設計也較為經典，適合襯搭淨色衣服。恤衫質感柔軟，穿著感覺舒適，而且款式亦很百搭。

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品9. 法蘭絨格紋長袖恤衫 (UNIQLO官網)

雙11優惠｜UNIQLO限時減價單品10. 工裝短版外套 特價$499（原價$599）

這款工裝外套亦帶隨性感覺，而且設有束腰設計，可以修飾身形，亦帶有女生感覺，展現出可甜可鹽的中性風格。外套現時減價100港元，為原價的83折。