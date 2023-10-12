UNIQLO聯手JW Anderson秋冬系列！不用AI Yearbook打造英倫校園風

UNIQLO每每推出聯乘系列，都得到不少人的支持和搶購。自2017年秋冬季起，並繼今年春夏季後，UNIQLO再度聯手LOEWE創意總監Johnathan Anderson創立的同名品牌JW Anderson，推出最新的學院風系列，同時糅合經典英倫穿搭，打造出具現代感的街頭造型。這個系列將於11月3日推出，以下率先預告當中款式和重點，相信將會掀起一番搶購。



近年備受關注的時尚品牌，當然少不了LOEWE，創意總監將設計結合趣味，深得年輕人喜愛。其同名品牌JW Anderson同樣奉行簡約主義，以生動的細節設計，打造出層次活力。他曾在UNIQLO雜誌《LifeWear》提到，認為與UNIQLO的聯乘系列，就像務實的自己，展示每天的日常，而透過合作，亦能讓他學習快時尚，並跳出框架思考。

UNIQLO再度聯手LOEWE創意總監Johnathan Anderson創立的同名品牌JW Anderson，推出最新的學院風系列。(UNIQLO提供)

近日秋冬到來，復古的校園風格回到主流，這系列亦注入英倫經典設計，締造活力時尚，加上早前「AI Yearbook」的熱潮，正好為系列營造聲勢，不需電腦合成後製，自己也能打扮成高中生。整個系列色調較深沉，搭以趣致的圖案，為冬天增添可愛氛圍，同時具備HEATTECH襪子、輕盈針織帽子和溫暖大衣等，非常實用時尚。

早前「AI Yearbook」的熱潮，正好為UNIQLO x JW Anderson秋冬系列營造聲勢。(UNIQLO提供)

UNIQLO x JW Anderson 秋冬系列2023重點1. 針織

最新秋冬系列的設計重點，亦揭示今季的流行元素，當中包括針織衣物，如緹花圓領針織衫，可以單穿，亦能襯搭恤衫，營造校園風格，而可愛的松鼠圖案，也增添童趣魅力。此外，系列亦有針織帽、頸巾和襪子，方便襯搭整個造型，帶來一個暖和的冬天。

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UNIQLO x JW Anderson 秋冬系列2023重點2. 間紋/格紋

英倫風格不少得的間紋和格紋，都有加到系列內，如厚搖粒絨印花拉鏈連帽外套，以tone on tone的同色調混搭，搭襯毛茸茸的顆粒感，塑造趣味活力的層次感。此外，象徵校園的徽章，亦整齊地縫紉到衛衣上，締造型格感覺。

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UNIQLO x JW Anderson 秋冬系列2023重點3. 慵懶感

整個系列都充滿慵懶風格，色調以自然平和色調為主，配搭衛衣、直腳褲和針織的設計，都予人oversize的寬鬆舒適感覺，而大型的托特包更點綴整個校園風，締造自然和諧的魅力。