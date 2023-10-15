UNIQLO｜日本店員大推4款隱藏單品　1款麻質恤衫內行人必買常缺貨

日本平價服飾品牌 UNIQLO，自 1984 年開業以來，持續推陳出新，同時也重視其品質與細節，更落實永續環保。但，在眾多的商品中，該如何挑選呢？



近日，日本 UNIQLO 店員接受採訪，憑著他對品牌的認識以及工作經驗，選出私下會買的商品。他沒有選擇我們熟悉的人氣商品，而是推薦這 4 件單品。

UNIQLO 4款隱藏單品推薦，只有內行人才會買！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 「麻質混紡」系列

不同於「純麻質」的材質，日本 UNIQLO 店員特別推薦「麻質混紡」系列，其質地特別舒服且透氣，增添麻質的清涼感及嫘縈的柔滑質感，並加入少許棉，讓穿起來的「親膚性」提升，配上經典的設計剪裁，以及多種色系可供選購。不論是單穿，或是作為外搭單品，都可以輕鬆地塑造屬於自己的風格。

2. 「AIRism 棉質」系列

AIRism 棉質 T 恤，是日本 UNIQLO 店員私下會買的百搭單品。「AIRism」是 UNIQLO 推出的「科技空氣衣」系列，它讓棉質變得更加親柔舒適，即使穿一整天，也不會有悶熱感。寬版落肩的剪裁，搭配較窄的圓領版型，讓一件簡單的 T 恤變得更有設計感，即使只是單穿，也能形塑俐落且簡約的都會感。

同場加映：UNIQLO最百搭單品Top 5 梨形身材、蘿蔔腿大推落地褲 視覺減5kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3.「特級彈性 DRY-EX」系列

一直以來，UNIQLO 的「DRY-EX」快乾系列是店內的主打商品，也被運用在許多單品上。不過，這款設計特別加入「特級彈性」的材質，進而降低衣料的束縛感，讓穿上去的活動度變高，更加舒服自在。除了具備吸汗的快乾機能，更採用質感柔滑的「AIRism」材質，在實穿休閒之餘，也適合出席正式場合。

同場加映：Zara夏季手袋推薦Top 7 OL必備簡約Tote bag 雲朵包$259帶回家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

4. 「特級麻質」系列

UNIQLO 的「特級麻質」系列，也是日本 UNIQLO 店員私下會買的單品，這款襯衫採用 100% 歐洲產高級麻質製成，可單穿亦可作外套使用，自在變換穿搭。值得一提的是，這是使用長纖維的優質麻質，略帶光澤且越穿越柔軟，經特殊處理，能減少清洗後所產生的褶皺感，輕盈地揉入一抹「法式」美學。

延伸閱讀：

Uniqlo不只半月包賣翻天！春夏配件推薦這7款，隱藏版手機袋小包太好用、本季銷售王竟是這款聯名分趾襪？

用「白T」來迎接夏天！6款白色T-Shirt推薦，Cos剪裁太迷人、Uniqlo U系列CP值最高，想穿出不一樣的質感首選它

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】