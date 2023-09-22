UNIQLO U秋冬系列｜率先看前Hermès創意總監設計　熱賣手袋回歸！

UNIQLO U｜近年不時與設計師及品牌聯乘的UNIQLO，繼今年初後，再度聯手前Hermès創意總監Christophe Lemaire，為UNIQLO U系列添置秋冬新品。貫徹簡約優雅風格，秋冬系列以大地色系為主，並運用tone on tone的穿搭技巧，向大眾展現今季Quiet Luxury的精髓。相較春季系列，今次作出4大設計變化，不知大家有看出來嗎？



創意總監代表著品牌的風格和方向，故由Christophe Lemaire及其團隊所創作UNIQLO U的系列，多少會帶有Hermès的元素和細節，令人更值得購買。UNIQLO U系列以「極簡美學，未來日常」為概念，將時尚注入日常穿搭，帶來慵懶隨性的時尚，最新秋冬系列將於下周五（29日）展示，僅於利舞臺及網絡旗艦店發售。除了色調上轉變，今次秋冬款式，更有以下的4個變化。

UNIQLO U秋冬系列重點1. 燈籠袖剪裁設計

整個UNIQLO U系列予人簡練感覺，並在細節中，注入甜美女生的氛圍。如不少款式的衣袖設計寬闊，袖口則會收窄，形成燈籠般的可愛感覺，穿著時也更為舒適。

UNIQLO U秋冬系列重點：不少款式都以燈籠袖設計。(品牌提供)

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UNIQLO U秋冬系列重點2. 闊腳褲趨勢

隨著垂墜感流行，今次的長褲及西裝褲，都是A-line剪裁，更顯身材曲線，加上高腰設計，締造時尚優雅的味道。下身款的色調，多為易襯顏色，如米色、灰色、啡色和藏青色，予人沉穩的舒適感。

UNIQLO U秋冬系列重點：隨著垂墜感流行，褲子都是A-line剪裁。(品牌提供)

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UNIQLO U秋冬系列重點3. 高領展優雅

闊鬆的高領可說是冬天顯優雅的單品，不會過於焗促，而且能夠禦寒。今次的針織上衣、毛衣和連身裙，都以高領設計，帶來高級和知性魅力，配搭灰色和啡色等自然色調，打造出悠閒舒適感覺。

UNIQLO U秋冬系列重點：闊鬆的高領可說是冬天顯優雅的單品。(品牌提供)

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UNIQLO U秋冬系列重點4. 暢銷手袋回歸，還帶有圓潤感！

當初熱賣的索繩斜揹袋，今次再度回來，並在整個袋身剪裁，增添圓潤感覺，顏色選擇亦多添灰藍調和啡色，展現出慵懶悠閒的時尚感。手袋款增添背囊及梯形小袋，以實用收納度高為主，而且男女都合用。此外，秋冬系列還有頸巾和針織帽（beanie），喜歡的話不要錯過！

UNIQLO U秋冬系列重點：當初熱賣的索繩斜揹袋，今次再度回來，並在整個袋身剪裁，增添圓潤感覺，顏色選擇亦多添灰藍調和啡色，並設兩個大小選擇。(品牌提供)