agnès b.官網限時低至5折！$587起手袋、首飾推薦、多買折上折

以自然舒適的簡約美學，深得大眾歡迎的時尚品牌agnès b.，趁雙11減價期間，於網店推出一周秋季快閃優惠，精選貨品包括服飾、手袋、小皮具和配飾等，均低至5折起！由即日起至11月15日期間，於agnès b.香港網絡旗艦店購買多件精選貨品，更設折上折優惠：2件9折、3件85折及5件8折，實在不容錯過！以下精選10大優惠款式，不知是否你的心水？



agnès b. 10大精選優惠款1. 托特手袋 優惠HK$552（原價HK$690）

不少女生都愛agnès b.的簡約手袋設計，防水帆布亦可減少弄髒更耐用，加上容量大，可盛載隨身物，更設多隔擺放，即使上班也合用。這款只限網上購買，而且未列入折上折的優惠內。

agnès b. 10大精選優惠款1. 托特手袋 (agnès b.官網)

agnès b. 10大精選優惠款2. 女裝 b. 標誌 "Mimosa" 手鏈 優惠最低HK$470（原價HK$690）

今季流行珍珠元素，以打造復古典雅風格。這款手鏈將珍珠及玫瑰金屬鏈扣相連，配搭品牌標誌金屬牌，締造出典雅氛圍，襯搭淨色服飾，展示出Quiet Luxury的風格。

agnès b. 10大精選優惠款2. 女裝 b. 標誌 "Mimosa" 手鏈 (agnès b.官網)

agnès b. 10大精選優惠款3. 女裝 Sport b. 襟章長身開胸外套 優惠最低HK$1,059（原價HK$1,890）

品牌以針織外套起家，這款寶藍色長版外套，注入白邊設計，打造出時下流行的學園風格。由於外套較長身，因此裡面可襯露腰等較清新的服飾，以修飾身形的同時，散發性感的魅力。

agnès b. 10大精選優惠款3. 女裝 Sport b. 襟章長身開胸外套 (agnès b.官網)

agnès b. 10大精選優惠款4. 皮革長夾錢包 優惠最低HK$716（原價HK$1,790）

相信不少女生都備有不同款式的銀包，以放入多個大小的手袋內，因此這款長銀包，或是個不錯的選擇，使用牛油果綠色設計，並簡潔地貼上金屬標誌，看來簡約清新，是個長青的款式。

agnès b. 10大精選優惠款4. 皮革長夾錢包 (agnès b.官網)

agnès b. 10大精選優惠款5. To b. 女裝圓點印花褶皺襯衫 優惠最低HK$476（原價HK$1,190）

這款襯衫非常適合在今個秋天穿著，花邊小企領帶甜美感，同時可以保暖，襯搭束帶的蝴蝶結設計，締造出知性女生的氛圍。兩袖以荷葉邊設計，可以遮住手臂贅肉，而且今季流行簡單的圖案花紋，因此波點可以打造活力時尚感覺。

agnès b. 10大精選優惠款5. To b. 女裝圓點印花褶皺襯衫 (agnès b.官網)

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