Chloé2023｜聖誕節日系列閃亮登場 蝴蝶結、特色圖案致敬老佛爺

Chloé可謂法式時尚的代表，柔美與隨性時尚兼備，當年新晉年輕的Karl Lagerfeld帶入極具浪漫氣息、飄逸的設計，令Chloé一夜走紅、大獲紅評。直至多年後，Chloé透過不同新晉設計師，將更多風格注入，打造出獨特的Chloé風格；而Karl Lagerfeld亦成為一代時尚傳奇的老佛爺。



來到今年聖誕，Chloé決定重塑經典，參考並致敬老佛爺Karl Lagerfeld 1983年設計的秋冬系列；打造閃亮奪目而富有Chloé特色元素的節日系列。系列中用上富節日氣氛的閃亮銀色，加上綴滿閃石和水晶的箭形圖案、結他圖案及蝴蝶結等元素，低調同時惹人注目。

Chloé2023 節日系列閃亮登場 （Chloé）

Chloé節日系列2023：1. woody nano tote HK$6,600

來到節日佳節，Woody 超迷你手提袋亦換上同色調含蓄銀色，加上垂直皮革飾邊與標誌性 Chloé 標誌刺繡，現代線條，肩背、斜背或手提都極具節日氣氛助你成為派對中的主角。

Chloé節日系列2023：1. woody nano tote HK$6,600（Chloé）

Chloé節日系列2023：2. oli heeled sandal HK$7,900

蝴蝶結元素是該系列的一大特色，向Phoebe Philo2004年操刀的秋季系列致敬。這款採用天鵝絨製成的 Oli 高跟涼鞋，繫帶鞋面加上手工刺繡的同色蝴蝶結，底飾有銀色金屬 Chloé 徽標，鞋墊上飾有銀色印花徽標，整體優雅又浪漫，若與另一個鞋跟並排放置時更會形成心形！

Chloé節日系列2023：2. oli heeled sandal HK$7,900（Chloé）

Chloé節日系列2023：3. penelope micro flap bag HK$15,200

想入手一個正式感與節日感兼備的小手袋，Penelope 微型翻蓋包將是個好選擇。用上低調銀色小牛皮，將春夏登場的Penelope 手袋縮少，加上鏈帶及頂部提把，能夠手提、肩背、斜背，打造出中性的精緻可愛感。

Chloé節日系列2023：3. penelope micro flap bag HK$15,200（左：PENELOPE SMALL TOP HANDLE BAG、PENELOPE MICRO FLAP BAG Misty Ivory、PENELOPE MICRO FLAP BAG Silver｜右：PENELOPE MICRO FLAP BAG Silver ）

Chloé節日系列2023：4. lacey small crossbody bag with chain HK$19,200

鐘情柔美、嫵媚的話，Chloé 這款柔軟的 Lacey 小號斜背包絕對能夠收獲你心。溫柔的米白色調，加上彎曲、柔軟的外形，前翻蓋上亦配有超大柔軟結，致敬Phoebe Philo操刀的2004年秋季系列亮相的特大緞帶蝴蝶結。

Chloé節日系列2023：4. lacey small crossbody bag with chain HK$19,200（Chloé）

Chloé節日系列2023：5. embroidered-plastron shirt HK$23,100

除了蝴蝶結、節日色調，結他圖案亦是本次節日系列重要特色元素，這款Tee向Karl Lagerfeld大膽塑造錯視效果的手法致敬，以舊有庫存縐紗製造的襯衫及低碳棉布製成，加上大膽刺的結他胸飾圖案；日常、派對可穿，打造強烈個性。

Chloé節日系列2023：5. embroidered-plastron shirt HK$23,100（Chloé）

Chloé節日系列2023：6. met gala clutch HK$40,700

這款麂皮山羊皮手拿包，向 Karl Lagerfeld 為 Chloé 1983-1984 秋冬系列設計的標誌性襯衫裙致敬，袋面的 手工刺繡水晶箭頭融合了「Aari」及「Zardosi」刺繡技術，需要兩位珠飾專家花耗15至22個小時才能完成！除了精緻工藝，搭扣上刻有 Chloé 字樣，配以可拆卸的打結鏈帶，肩背或手提同樣可以。

Chloé節日系列2023：6. met gala clutch HK$40,700（左：met gala clutch 右：PENELOPE MICRO FLAP BAG Silver、met gala clutch）

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