Chloé手袋2023｜17款粉色手袋推介！經典袋款換上柔美粉紅新色

Chloé手袋2023｜粉色向來帶給人溫柔甜美感，作為時尚單品的配色，百搭易襯之餘，更加可以為時尚穿搭增添色彩，打造優雅氣質感造型！法國時尚品牌Chloé最近就推出了多款粉色新款手袋，每款都相當迷人，值得入手，立即看看Chloé粉色手袋新品推介！



Chloé手袋2023｜Chloé Sense Micro Tote Bag HK$ 6,800

購買方法：FARFETCH

Chloé Sense Micro Tote Bag 迷你水桶包袋形精緻優雅，而且可愛迷人，實用的袋形輪廓更加可以容納到所有必需品。手袋設計簡約，配有頂部手柄和可調節長肩帶，可作手提或斜挎佩戴，百搭又易襯。

Chloé手袋2023｜Chloé Sense Micro Tote Bag HK$ 6,800（Chloé 官網）

Chloé手袋2023｜Small Woody Tote Bag HK$ 14,600

購買方法：FARFETCH

Woody Tote Bag 是 Chloé 的大熱袋款之一，手袋採用光滑小牛皮製造而成，飾以垂直皮革條帶及標誌性的 Chloé 標誌絲帶，突顯袋款的俐落線條，今次為袋款注入淡淡粉紅配色，散發著溫柔甜美感，同時令人感到相當療癒。

Chloé手袋2023｜Small Woody Tote Bag HK$ 14,600（Chloé 官網）

Chloé手袋2023｜Small Woody Tote Bag HK$ 8,900

同為 Small Woody Tote Bag 的這款手袋，就採用了亞麻帆布製造而成，飾有閃亮的粉色小牛皮條，微小的粉色細節為手袋加以點綴，相對較容易接受。袋款亦略帶休閒感，而且時尚百搭，無論是搭配日常休閒服，還是正式上班穿搭也適合佩戴。

Chloé手袋2023｜Small Woody Tote Bag HK$ 8,900（Chloé 官網）

Chloé手袋2023｜Marcie Small Saddle Bag HK$ 9,700

Chloé這款Marcie小號馬鞍包採用粒面小牛皮製造而成，圓形廓形突顯優雅感，配合可調節的皮革肩帶，可作長肩背和斜挎佩戴。

Chloé手袋2023｜Marcie Small Saddle Bag HK$ 9,700（Chloé 官網）

Chloé手袋2023｜Penelope Mini Soft Shoulder Bag HK$ 14,700

Penelope Mini Soft Shoulder Bag 採用納帕小羊皮製造而成，袋上飾有皮革編織、垂墜流蘇和撞色金屬配件等設計細節，令手袋更添時尚感，配有一個主隔層和一個內部平袋，實用的間隔，尤其適合作為日常上班袋款。

Chloé手袋2023｜Penelope Mini Soft Shoulder Bag HK$ 14,700（Chloé 官網）

Chloé手袋2023｜Woody Belt Bag HK$ 7,900

多數女生考慮入手手袋時，都甚少會考慮腰包款式，但其實腰包很適合用作搭配日常休閒造型，更帶為穿搭造型增添型格個性感！Chloé 這款 Woody Belt Bag 採用亞麻帆布製成，飾有明線皮革飾邊，配合粉色 Chloé 徽標絲帶，展現 Woody 標誌。

Chloé手袋2023｜Woody Belt Bag HK$ 7,900（Chloé 官網）

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除了以上新品之外，Chloé還有不少粉色手袋也值得入手，立即看看以下手袋推介！

Chloé粉色手袋推介：Chloé Marcie 小號斜挎包 HK$7,488

購買方法：FARFETCH

Marcie小號馬鞍包深受不少女生喜愛，圓潤的袋形輪廓確實令人愛不釋手，配合這款玫瑰粉紅配色，實在氣質滿滿！

Chloé粉色手袋推介：Chloé Marcie 小號斜挎包 HK$7,488（FARFETCH 官網）

Chloé粉色手袋推介：Chloé Marcie 翻蓋皮質手提包 HK$14,477

購買方法：FARFETCH

Chloé 這款 Marcie 鏈條翻蓋包， 半月袋形相當優雅，採用粉色小羊皮配以絨面皮拼接製成，深淺粉紅拼色更為為手袋設計增添了層次感。手袋配有圓形手柄及可拆卸式肩帶，可作手提或肩背佩戴。

Chloé粉色手袋推介：Chloé Marcie 翻蓋皮質手提包 HK$14,477（FARFETCH 官網）

Chloé粉色手袋推介：Marcie 皮質迷你單肩包 HK$9,560

購買方法：FARFETCH

同為半月袋形的這款 Marcie 皮質迷你單肩包，迷你袋身更添可愛優雅感，採用帶有光滑粒紋的小牛皮製造而成，翻蓋上磁扣設計除了方便女生提取袋中物品之外，亦為袋身加以點綴，令手袋簡約不平凡。

Chloé粉色手袋推介：Marcie 皮質迷你單肩包 HK$9,560（FARFETCH 官網）

Chloé粉色手袋推介：Sense 小號手提包 HK$10,747

購買方法：FARFETCH

Chloé 這款 Sense 小號手提包採用淡粉紅色小牛皮配搭亞麻帆布拼接設計，正面飾有刺繡標誌，別具識別性。實用袋形擺放得下所以日常必需品，作為日常袋款就最適合不過！

Chloé粉色手袋推介：Sense 小號手提包 HK$10,747（FARFETCH 官網）

Chloé粉色手袋推介：Marcie 皮革拉菲草單肩包 HK$7,350

購買方法：NET-A-PORTER

這款 Marcie 皮革拉菲草單肩包，單是圓形的袋形輪廓已經相當亮眼迷，可配合拉菲草編織細節，令手袋更具特色。編織袋款向來給人休閒度假感，但這款採用皮革與拉菲草的拼接設計，就中和了其隨性感，在休閒與正式感之間取得平衡。

Chloé粉色手袋推介：Marcie 皮革拉菲草單肩包 HK$7,350（NET-A-PORTER 官網）

Chloé粉色手袋推介：Raffia Crossbody Bag HK$5,800

購買方法：Zalora｜24s

Chloé的另一款編織袋款也很值得入手收藏，編織細節配合籃子袋形，流露著令人感覺愜意的度假風情，尤其適合春夏造型，手袋亦飾有標誌性的 Chloé 標誌絲帶，Chloé 迷們千萬不要錯過！