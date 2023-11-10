LOEWE與陶藝品牌推聯名系列：瞬間回到童年 手袋掛飾讓人愛不釋手

LOEWE的聯名系列總是為我們帶來不少驚喜，而這款品牌再度與日本品牌聯乘，不過這次不是與宮崎駿合作，而是與京都Suna Fujita陶藝工作室合作。LOEWE這次與Suna Fujita陶藝工作室合作，推出的是聖誕禮品系列聯名款式，將一個個充滿童趣的圖案，飾上品牌人氣經典手袋、卡片套、圍巾、手袋掛飾等，每一款都讓人愛不釋手。



LOEWE與京都Suna Fujita陶藝工作室，合作推出的聖誕禮品聯名系列（IG@loewe）

LOEWE與京都Suna Fujita陶藝工作室，合作推出的聖誕禮品聯名系列，讓不少粉絲期待不已，品牌特地與Suna Fujita陶藝工作室創辦人拍攝了一段短片，創辦人是一對夫妻-藤田匠平和山野千里，他們於影片中分享創作理念，源於兒時回憶以及兒子和愛犬一起生活的點滴，並從大自然中獲取靈感。而且他們的作品都是以手繪方式畫上陶瓷作品上，每一件作品都是精緻細膩。

在這次的聖誕禮品聯名系列，LOEWE的多款人氣經典手袋，都飾上了充滿童趣的圖案點，包括Puzzle Bag、Hammock Bag、Squeeze Bag、Puzzle Fold Bag、LOEWE Font Tote Bag等等，讓原本簡約手袋添上了稚趣。

這次由Suna Fujita陶藝工作室設計的圖案也是相當特別，像是調皮的小男孩、狐猴、熊貓、曼德拉草根、海豹、水獺等，都是洋溢著日式風情，而且部分款式更是刺繡形式飾上，使設計更加的迷人和與眾不同。

除了經典手袋被飾上了可愛的圖案外，LOEWE這次還將多款小皮具也一一添上精緻圖案，像是卡片套、小錢包等，很適合作為聖誕禮物，寵愛閨密或自己！此外，品牌還推出了柔軟的馬海毛圍巾，顏色足足有6款，都是冬日氣色濃郁的配色。

不僅如此，LOEWE每次的聯名系列最讓人無法抗拒的定必是手袋掛飾，這次是將曼德拉草根與水獺還化身軟布絨玩具，小巧精緻又可愛，絕對是爭相入手的單品之一！這次LOEWE與京都Suna Fujita陶藝工作室帶來的聯名系列，還帶一層更深的意義，品牌每出售一件LOEWE x Suna Fujita的設計，將會捐出部分的收益給救助兒童會的Education in Emergencies計劃，為世界各地的兒童盡一份力。