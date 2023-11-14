NIKE大熱當選年輕人最愛波鞋！公開排名TOP5：聯乘代言是關鍵？

波鞋是日常必備的服飾，甚至得到不少人愛惜收藏，由小白鞋到限定款式，都各有粉絲支持。隨著街頭文化受歡迎，各大運動品牌吸引大量關注，到底哪個品牌受益最大？美國數據分析機構Piper Sandler早前向年輕人展開調查，並統計出他們最喜愛的運動鞋品牌，結果榜首依然由NIKE以大熱姿態奪下。



若想跟上潮流步伐，便要先瞭解年輕人的喜好。Piper Sandler在9月期間，向9,193位平均年齡15.7歲的年輕人，作出消費取向調查。除了最受歡迎的美妝和手袋，調查同時整理出Z世代最愛的波鞋品牌頭5位，相信這些上榜的品牌，大家的鞋櫃內都曾出現過！

年輕人最受歡迎波鞋品牌第1位：NIKE

提到波鞋的話，大部分最先想到的，必定包括NIKE在內，特別是與米高佐敦有關的Air Jordan，至今依然受到球迷青睞，同時讓品牌從當年股價急瀉中止血，並獲得超乎想象的營業成績。

根據調查顯示，年輕人喜歡NIKE的程度，大幅拋離對手，以61%的高得票率，榮登榜首。而在今年，NIKE亦找來韓國怪物新人團體NewJeans，拍攝Air Max的形象照，進攻年輕人市場，似乎結果非常成功。

年輕人最受歡迎波鞋品牌第1位：NIKE (IG@newjeans_official)

年輕人最受歡迎波鞋品牌第2位：Converse

中學時期必備的Converse帆布鞋，近年回到不少年輕人的懷抱裡，多次與不同品牌聯乘，前年與陳冠希創立的潮牌CLOT推出新系列，今年更三度與Rick Owens推出聯名企劃，在各層面展示自己的品牌價值。相較於運動鞋，Converse帆布鞋設計傾向日常易襯，加上價錢算親民，因此成為年輕人心目中的第2位，得到9%的支持。

今年Converse與Rick Owens三度推出聯名企劃。(IG@converse)

年輕人最受歡迎波鞋品牌第3位：adidas

風格較為悠閒、色彩偏柔和的adidas，則獲得第3位，與Converse僅差2%。最為熟悉的adidas品牌代言人，便是去年領西班牙奪世界盃冠軍的美斯，以及韓國天團BLACKPNK，因此不論男女，adidas都有其粉絲群，讓品牌形象滲透於年輕人圈子內。此外，品牌近年重推經典復古款式，亦有舒適時尚的膠鞋款式，正好迎合Y2K的趨勢。

年輕人最受歡迎波鞋品牌第3位：adidas (IG@jennierubyjane)

年輕人最受歡迎波鞋品牌第4位：New Balance

韓國女歌手IU有份代言的New Balance，因輕便簡約的設計，贏得年輕人的歡心。相較其他品牌，New Balance在色調配搭上，有著較和諧的感覺，偏好tone on tone的選擇，散發柔和舒適的魅力。今年品牌更與Miu Miu及GANNI合作，帶知性女生的設計，更得到不少關注，成為搶手的熱賣單品。

韓國女歌手IU有份代言New Balance。(IG@dlwlrma)

New Balance早前公開與Miu Miu第三度聯乘的鞋款。(IG@miumiu)

年輕人最受歡迎波鞋品牌第5位：Vans

以街頭滑板風格，結合日常時尚的Vans，喜歡以繽紛色彩，締造熱鬧和年輕的氛圍。雖然品牌在年中時公布營業額第四季度下滑，不過仍得到不少人支持，Gucci旗下實驗性線上項目 Gucci Vault更有與品牌推出鞋款，可見出品牌的多樣性。