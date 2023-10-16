6對入秋必備灰色波鞋　Nike Dunk Low超百搭、ASICS復刻款極難買

今年這股「灰色旋風」的熱門程度已經快要追上小白鞋了！



灰色運動鞋同樣具有小白鞋百搭的特性，跟所以色彩搭配都沒問題，同時還更加實穿耐髒，難怪現在人腳一雙。小編為大家精選六雙非常具話題的「灰色運動鞋」，讓人完全無法抗拒！

精選6雙灰色運動鞋，一起來跟上這股灰色旋風吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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New Balance

說到「元祖灰」怎麼能不提New Balance？靠著經典的復古鞋款，最近營收屢創佳績，讓New Balance幾乎成為了最新國民鞋！其中是這雙賣到翻掉的「550」，由白灰的深淺皮革相互輝映，搭配 80 年代末期的經典美式籃球鞋鞋型，再加上IU女神的加持，你怎麼可以還沒有這一雙？

adidas Originals

Y2K席捲全球，各家球鞋品牌也都紛紛重啟當年壓箱底的熱賣鞋款，像是Adidas Originals 今年推出象徵千禧世代的「Campus 00s」復古滑板鞋款！找來了最強女團BLACKPINK搶先曝光，同時重新演繹的圓潤鞋型和寬鞋面，更添復古可愛，已經準備好成為今年的 IT Shoes！

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ASICS

想找一雙百搭又耐穿的灰色運動老爹鞋？ASICS「GEL-1130」同樣是復刻經典鞋款，ASICS憑著機能性超強的緩衝科技，兼顧運動功能及時尚搭配，一舉翻身成為了最近人腳一雙的爆紅鞋款！其中以百搭的灰色款式受到大家的喜愛，搭配幾何線條打造層次感，是今年不能錯過的話題鞋款！

NIKE

每個女孩鞋櫃都應該要有的Nike Dunk！除了經典的熊貓配色之外，這款簡約的灰白配色高級又百搭，成為許多人的Dunk首選顏色！源自於經典籃球鞋鞋型，除了低筒款之外高筒款也非常受歡迎，特別適合情侶一人一雙低調放閃。

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Fila

以一雙老爹鞋席捲韓國演藝圈的FILA ，說起復古鞋肯定佔有一席之地！這雙看起來有些浮誇笨重的鞋款，又被稱為魚骨鞋！超厚底的曲線摩登十足，看似複雜卻亂中有序的拼接標誌，一上腳就展示出獨特的時尚風格。

VEJA

誰還不認識這雙紅翻天的法國小白鞋Veja？以簡約的風格和品牌環保理念而為人所知，有著經典斜V字樣，更是許多明星愛穿的鞋款。選擇帶點米色調的灰色系，同樣擁有小白鞋的百搭的特性，不僅更耐髒，經典的灰色還增添了一點性格感！

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