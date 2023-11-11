秋季波鞋日系穿搭｜4款不出錯球鞋混搭公式　通勤、日常舒適好看

隨著越來越能感受到日夜溫差，是時候換上秋季新品展現全新造型樣貌，但平時外出穿搭，總是煩惱該如何才能簡單打造理想風格嗎？



推薦大家可以透過「球鞋」為搭配，讓你快速營造街頭時髦感，百搭實穿搭的球鞋，向來是時尚人士經常選搭的單品，屬於輕便舒適的鞋款，即使在戶外走一整天，雙腳也不會感到疲累，堪稱是穿搭必備的秘密武器，想知道日本女生都怎麼混搭球鞋嗎？

以下介紹運用不同單品的球鞋混搭公式，為本季打造令人為之一亮的日系印象。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1 通勤風格

當上班前陷入穿搭選擇困難，不妨可以選擇襯衫與球鞋的搭配組合，以休閒加正式的單品 Mix ，呈現簡約又俐落的通勤風格，以襯衫混搭西裝褲或牛仔褲，使造型看起來知性又不失時髦，如果想讓造型突顯層次感，只要利用背心疊搭技巧，立即為整體注入滿分的造型度。

LOOK 2 女孩風格

裙子一直以來是許多日本女生最愛穿搭的單品之一，不僅能使造型擁有鄰家女孩感，同時點綴一股輕甜可愛氣質，運用長裙 + 球鞋的混搭方式，使街頭與溫柔風的單品，碰撞出不一樣的造型火花，隨性穿搭針織或寬感上衣就很好看加分。

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LOOK 3 優雅風格

選搭長洋裝與球鞋絕對是懶人必學穿搭，秋季利用絨面或厚棉材質的洋裝，為整體製造符合季節溫度的衣著，結合同色系球鞋混合，打造個性兼具的外出 Look ，想讓搭配更有重點的話，加入墨鏡、帽子使細節提升時髦質感。

LOOK 4 大人感風格

隨著開始進入秋末，此時可以將風衣或皮衣外套拿出來搭配，以中長版外套、直筒褲、球鞋的混搭風格，簡單便能傳達高級的日系印象，另外球鞋推薦選擇較有份量感的款式，像是老爹鞋、厚底球鞋，瞬間傳達專屬態度的街頭魅力。

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秋季以球鞋穿搭多變樣貌

以上介紹的 4 種球鞋搭配，大家最喜歡哪種風格呢？不論是中性、女孩、個性、大人感的穿搭，都可以利用球鞋來呈現，實搭的鞋款為日常連結多變的衣著樣貌，使每天輕鬆營造截然不同的日系 Look 。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】