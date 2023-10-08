5對奶油白波鞋推薦　NB CT302、ASICS厚底鞋　PUMA內增高秒變長腿

每次到了出門前的治裝SOP最後一步驟，總是找不到那雙最佳搭配鞋款，忍不住OS：「哎～鞋櫃裡永遠少一雙鞋」，是缺百搭不挑人的「小白鞋」？還是自帶大長腿效果的「增高厚底鞋」？



別煩惱了！直接收2合1、全優點兼具的「奶油白增高厚底球鞋」就最無敵，讓我們直接請到2023年的新生代穿搭神器出列任挑～

5對增高厚底小白鞋推薦，超百搭2023秋冬置裝首選！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年奶油白增高厚底球鞋推薦

1. New Balance

New Balance CT302 SL

想要偷偷拉長雙腿比例，但又不想太招搖明顯？New Balance家的人氣王之一「CT302小白鞋」就是最佳選擇，延續自1970年代CT系列網球鞋的俐落輪廓、餅乾感厚實鞋底，同時加入低調的「微增高厚底」，不會太有殺傷力的高度，能夠優雅的修飾身形，奶油白的皮革拼接鞋身還加入薰衣草紫小細節，難怪連全能女神IU（李知恩）都愛啦！

2. PUMA

PUMA KOSMO Rider

腿長還要更長！PUMA這雙「KOSMO Rider小白鞋」根本內建雕塑長腿濾鏡！奶油白鞋身延續 Rider 鞋款復古輪廓，前後分離式突出大底側邊加入流線型彎刀刻痕設計，前衛風格一穿氣勢爆棚，搭配以加高式立體中底輪廓、結合向後延伸的「超厚實大底」，趁多出纖細修長的腳踝，同時無限拉伸整體腿型比例，重點是加入「半透明材質」，透膚層次感有夠時髦～

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3. CONVERSE

CONVERSE All Star Cruise

誰說高筒鞋顯腿短？CONVERSE的All Star Cruise高筒帆布鞋反而能穿出女團長腿（笑），從鞋身、鞋帶、鞋底到車縫線統一採用清新奶油白，只有在側邊的LOGO採用低調的黑白配色，厚實的增高鞋底還加入拼接設計，整雙簡約又不失可愛圓潤感，出遊、通勤、約會交給它就行了！

4. ASICS

ASICS JAPAN S ST

清新奶油白＋溫柔燕麥米細節……好像甜度多了一點點？ASICS的JAPAN S ST厚底小白鞋心機好重（指）！設計概念源自於1980年代經典復刻籃球鞋系列，合成皮革鞋身、優雅鞋型線條加上橡膠大底挖空設計，不論搭配褲款、裙裝都絕配，同時還兼具輕量性、耐磨性好好穿。

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5. adidas

adidas SWITCH FWD慢跑鞋

揮汗燃脂時刻帶上這雙神隊友吧！沒錯，跑鞋也有厚底全白款式，adidas的SWITCH FWD慢跑小白鞋，在俐落的全白鞋身下，加上超獨特的中底工藝孔洞結構厚底，讓跑步時的向下壓力透過孔洞壓縮再向前回彈，轉換成向前推進的動能，同時搭配更輕量輪胎大底、空氣導流鞋面，顏值、舒適度都超優秀，拿來當作日常穿搭鞋履也很適合～

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