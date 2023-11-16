小CK手袋使用4個月即爛 內地女求助客服竟獲這樣回應！紛勸避雷

價格親民、款式多多的Charles & Keith，一直有著「小C&K」之稱，每每推出新款都有不少女生爭相入手，是備受小資女喜愛的品牌之一。但在最近日就有一位中國女生在社交平台小紅書上，批Charles & Keith手袋品質差以及容服態度惡劣，把經歷寫成帖文想勸退網民入手該品牌手袋，隨即引起網民討論及分享相同經歷。



Charles & Keith手袋使用數月後出現問題（小紅書@哦呦Wula～）

Charles & Keith手袋使用數月後出現狀況

該位女網民在在社交平台小紅書上，分享自己在3時於Charles & Keith官網上，買了一個CK tote手袋，平日也只是用來放書本和一些不重的東西，但在沒想到才使用約4個月，手袋就出現了甩線和爛皮的問題。於是她便聯絡客服，表示想想帶手袋到門市維修，孰料對方竟回覆「線上門市和線下門市分開經營」，以及「產品過了保修期（2個月）不提供維修」。並在追問有沒有其他可代替解決問題方案的時候，客服竟只向她發貼圖，讓她感到非常愕然和生氣。

求助客服態度差

這位女網民認為花了$500多元，買了一個品質不好，且沒有得到相應的售後服務。到得到讓她愕然的回應，疑問手袋保修期只有2個月，是：「預設這個包只能裝兩個月是吧？」，在超出2個月後出現問題，也沒有替代方案。而最讓這位女網民生氣的是客服態度很差，像是人工機器人，一直發貼圖沒有其他回應，讓她有一種手袋爛了是你的事，與品牌無關的感覺。

網民分享類似經歷（小紅書@哦呦Wula～）

近年品質越來越差

在帖文末，這位女網民還分享近年使用心得，指自己以前都有買Charles & Keith的手袋，當時的品質很好而且價格親民，起碼可以用到一至兩年。但近年品牌不斷開新分店，但品質和設計卻跟不上，所以才把經歷寫成帖文勸大家避雷，並認為這個價錢有更多更好的選擇。

網民分享類似經歷

在這位女網民帖文下，也有不少網民分享自己遇過類似經歷，指「進了幾次他家的店面看見那些SA的嘴臉，一副他家是名牌店我消費不起的模樣」、「鞋的質量也差到離譜」等等的留言，此外還有不少曬出手袋的慘況。但是也有網民表示自己的Charles & Keith手袋很耐用，沒有遇過問題，猜測是否保養不佳所致，亦有網民建議到其他地國家旅遊時入手，服務和品質會好很多。