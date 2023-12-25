聖誕禮物推薦｜節日限定香氛套裝開箱：Byredo 療癒、SABON 精緻

聖誕禮物推薦2023｜每年聖誕節，作為美妝控筆者最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝及護膚品，產品包裝都會換上充滿節日氣氛的設計，讓人忍不住入手通通入手。今年就為大家搜羅了多個品牌的節日限量產品，這次就開箱讓人舒心療癒的香氛套裝，在為身邊閨密好友或自已挑選聖誕禮物時，都可以參考一下！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

節日限定套裝推薦1. Byredo（黃寶瑩 攝）

節日限定套裝推薦1. Byredo

聖誕節之所以能成為許多人喜歡的節日，其中一個原因是能讓大家猶如瞬間回到童年，與家人好友一起歡慶。Byredo今年節日系列正正就是帶大家回到童話世界和睡前故事的溫暖懷抱中，以品牌創意總監兒時記憶中的瑞典民間傳說故事，揭開琳瑯滿目的禮物盒。

這次筆者率先開箱了，Byredo節日系列中的「香氛蠟燭禮盒」、「唇膏禮盒」以及「頭髮香氣噴霧禮盒」，禮盒上都佈滿色彩鮮豔的圖案。圖案主角是北歐傳說故事裏的小矮人與神秘的精靈、栩栩如生的動植物，也有颯氣的英雄和空靈的騎士，滿足大眾童年的幻想。

Byredo「頭髮香氣噴霧禮盒」（黃寶瑩 攝）

這次系列筆者最推薦的是「頭髮香氣噴霧禮盒」，禮盒除了有這次系列的插畫圖案外，還包括了品牌經典香氣Mojave Ghost 荒漠孤魂的髮香氣霧，以及附帶一把印有品牌標誌「B」的梳子，全方位呵護秀髮。

節日限定套裝推薦2. SABON（黃寶瑩 攝）

節日限定套裝推薦2. SABON

星光璀燦的聖誕之晚，總讓人無法抗拒。SABON全新聖誕限量系列以此為今年主題，將一系列的身體護理產品，換上充滿節日氣氛的包裝，推出多款節日套裝及倒數月曆。而筆者今年就被「月夜星光魅幻禮品套裝」吸引著目光，率先開箱了！

SABON「月夜星光魅幻禮品套裝」（黃寶瑩 攝）

SABON眾多的聖誕限量套裝中，數到最實用且能一次過入手品牌皇牌產品的套裝，就一定是「月夜星光魅幻禮品套裝」，集合了身體磨砂60克、沐浴油300毫升、身體潤膚乳液150毫升、滋潤潤手霜75毫升、衣物香薰噴霧100毫升以及沐浴球160克，每件均散發著年度聖誕特別版「月夜星光花香」香氣，讓大家都被神秘而奇幻的濃厚節日氣氛包圍著！

節日限定套裝推薦3. Jo Malone London（黃寶瑩 攝）

節日限定套裝推薦3. Jo Malone London

提到聖誕的氣味，薑、香料與烘焙組成的香氣，定必是其一。Jo Malone London今年以奇幻繽紛的薑餅童話奇想世界為靈感，推出全新限定薑餅童話聖誕系列，為大家帶來一系列的聖誕香氛，無論是古龍水還是蠟燭都誘人無比。

節日香氣：Ginger Biscuit 薑餅-聖誕限定（黃寶瑩 攝）

節日香氣：Ginger Biscuit 薑餅-聖誕限定

Jo Malone London的聖誕限定薑餅香氣，推出了古龍水以及居室香氛工藝蠟燭，都繫上了黑白緞帶，充滿童趣。香氣以薑、肉荳蔻、肉桂，帶出濃郁焦糖香以及烘烤榛子的果仁香氣，襯托出零陵香與香草的幼滑香甜，輕輕一噴即充滿節日氣氛的美食調香氣，香氣四溢。

節日香氣：Orange Bitters 苦橙-聖誕限量版（黃寶瑩 攝）

節日香氣：Orange Bitters 苦橙-聖誕限量版

節日派對又怎能少了雞尾酒，而Jo Malone London推出的聖誕限定苦橙香氣，猶如一杯溫暖窩心的雞尾酒，先是有著明亮多汁的甜橙與熟透柑橘的甜美，讓人想一嘗再嘗。最後又有著醇厚的西梅乾果香、沉裊檀香及琥珀基調，淡淡苦澀，卻交織出聖誕獨特的香甜醉人柑橘香氣。