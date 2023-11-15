香水推薦｜4款女生冬季最愛香氣：薑餅香聖誕首選、奶香溫暖無害

冷意襲來，不僅護膚品和服飾要轉季，香水也是！在冬季有人喜歡沉穩的木質感香水，也有人認識在寒冷的天氣時就應是換上甜甜的雲呢拿香，倍感溫暖甜蜜，不同個性、穿衣習慣的女生，都有人自己的偏好的香氣。這次《01女生》4位記者，就分享了自己在冬季時喜歡使用香水，大家在考慮入手時不妨參考一下。



記者 許秀麗：軟糯的奶香棉花糖香氣

香水推薦1. BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM HK$1,550

購買方法：Harrods

如果要說冬季是甚麼味道，筆者認為是在柔軟、乾淨純粹又溫暖的淡淡奶香，給予人一重無害的感覺。在今年遇上的BURBERRY新推出的GODDESS EAU DE PARFUM，一試即愛上，香水是以三種鮮明醉人的雲呢嗱香調，交織出獨特誘人的甜香，製作過程是以人手採摘的雲呢嗱籽，並在太陽下曬乾五至七星期後，再放進木箱內陳化成熟，使它多了一份陽光氣息。

香水推薦1. BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM HK$1,550（許秀麗 攝）

這款香水的選材和製作方式，都使它比起一般的奶香調香水，多了一份香甜和溫暖感。此外它還融入了普羅旺斯馥郁的薰衣草精華、可可和薑根的自然泥土氣息，使香味更有清新明亮的質感，噴灑在身上時盡是甜美氣息。

香水推薦1. BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM HK$1,550（許秀麗 攝）

記者 張懿慧：冬日暖陽的皮革香

香水推薦2. BYREDO Animalique Eau de Parfum 50ml HK$1,550

購買方法：Harrods

來到冬季，最令人感到溫暖莫過於穿著大衣或披著被毯，手握著熱飲在火爐邊取暖。若要將這份溫暖延續至整個冬天，你一定不能錯過Byredo全新Animalique香水。

前調為清新的佛手柑、檸檬，其後轉變為含羞草、紫羅蘭香味，溫暖又感性。最後以野性的白色麂皮、菸葉及檀香木作結，質感豐富又具深度。

香水最令人著迷的是，當香味與體溫、肌膚融合為一體後，就能展現獨一無二的專屬香氣。Animalique香水的層次多變，正如人們擁有多重自我的人性多面體、高可塑性的身份。

香水推薦2. BYREDO Animalique Eau de Parfum 50ml HK$1,550（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：熱鬧溫暖的節日感

香水推薦3. JO MALONE LONDON Ginger Biscuit cologne 100ml HK$1,405

購買方法：Selfridges

每逢聖誕都很喜歡整薑餅，能享受儀式感之餘，薑餅甜中帶辛的獨特味道，讓人倍感溫暖幸福。今年Jo Malon London限定推出薑餅古龍水，為包裝換上深啡玻璃瓶身，並在瓶頸繫上黑白間緞帶蝴蝶結，預告節日氣氛的到來。

打開香水蓋，香甜的香草氣味撲鼻而來，噴在身上時，散發七分甜、二分辛的味道，餘下的還有肉桂、肉豆蔻及陵零香豆等的異國氣息，能夠平衡出適當的甜度，調配出和諧、溫暖和熱鬧的氣味樂章。

香水推薦3. JO MALONE LONDON Ginger Biscuit cologne 100ml HK$1,405（許秀麗 攝）

記者 李樂瑤：瞬間洋溢冬日安寧靜謐的暖意

香水推薦4. Aesop Rōzu Eau de Parfum 50 ml HK$1,500

購買方法：Selfridges

來到年末時分，迎來聖誕，想以香氣去接住冬日的節慶氛圍，除了香甜可口的肉桂、濃郁微辛的丁香、甜而不膩的雲呢拿外，煙燻調的木質香亦是個好選擇。

這支揉合了紫蘇、煙燻木與玫瑰，前調以清雅的葉香交織香甜玫瑰，沉澱一會就能感受到松木與花香，最後餘韻以沉穩的煙燻泥土作結。整個香調結合互相配合，毫不搶香或刺鼻，是款追求中性玫瑰香味的好選擇，噴上就能瞬間洋溢冬日安寧靜謐的暖意。