約會派對穿搭｜必學4大飾品配襯法則：耳環選這款爆發魅惑性感！

穿搭技巧｜愈多人追求舒適簡約時尚，反而會在飾品上多花心思，以強調和突顯個性。隨著聖誕節和年末到來，相信很多人都會相約好友聚會，感受一下熱鬧氣氛，同時趁機打扮漂亮，為節日增添儀式感。若然不知約會如何配搭，以下分享4個飾品襯搭技巧，讓大家都能在心儀對方面前，留下深刻的印象。



約會飾品襯搭技巧1. 垂墜式頸鏈

無論喜歡保暖的高領款式，或是V領低胸，襯搭垂墜式頸鏈都是個不錯的選擇，以減輕胸前位置的單調感，同時能夠吸引目光，締造健康性感的魅力。不過，如果頸鏈過於大型，會影響Quiet Luxury的和諧感，因此建議穿戴幼帶的設計。

約會飾品襯搭技巧1. 垂墜式頸鏈 (GUCCI官網)

編輯部推薦｜GUCCI LINK TO LOVE套索項鍊 $14,200



以簡單的18K玫瑰金套索設計，打造簡潔優雅的氛圍，同時垂墜感覺，亦提升知性魅力。GUCCI這個系列探索現代愛情的印象，結合不同金色調及飾面細節，展現出精緻感覺，而長方條吊墜上，亦刻有品牌標誌，更顯華麗感覺。

編輯部推薦｜GUCCI LINK TO LOVE套索項鍊 (GUCCI官網)

編輯部推薦｜DAMIANI EDEN玫瑰金多鑽項鏈 $23,200



頸鏈靈感源自蛇的蜿蜒曲線，以精緻的線條，打造魅惑感覺。同時在玫瑰金色調上，加入黑色點綴，倍添神秘感覺，非常適合襯搭黑色造型，抑或西裝以打造中性型格氣場。

編輯部推薦｜DAMIANI EDEN玫瑰金多鑽項鏈 (DAMIANI官網)

約會飾品襯搭技巧2. 閃爍耳環

耳背跟肩膊都是性感位置，因此佩戴耳環的話，會將焦點放在頸側線條，提升整體的魅力。由於髮絲會遮擋耳朵，因此穿戴閃爍款式，可以增加顯眼度，同時不會過於浮誇，展現出低調但奢華的感覺。

約會飾品襯搭技巧2. 閃爍耳環 (CHANEL官網)

編輯部推薦｜DAMIANI MIMOSA玫瑰金耳環, 鑲嵌白鑽與褐鑽 $24,300



耳環以多顆白鑽和褐鑽，特別鑲嵌在不同的角度，以打造出多角度的閃耀感覺，同時亦顯細緻魅力。玫瑰金部分則使用條節設計，以增添細節活力。

編輯部推薦｜DAMIANI MIMOSA玫瑰金耳環, 鑲嵌白鑽與褐鑽 (DAMIANI官網)

編輯部推薦｜CHANEL Coco Crush Single Earring, 18K Beige Gold $17,700



相信大家對CHANEL的Coco系列並不陌生，以可愛的菱形設計，增添層次和時尚感覺。耳環特別綴以鑽石，增添華麗感覺，同時不會太高調，締造Quiet Luxury的氛圍。

編輯部推薦｜CHANEL Coco Crush Single Earring, 18K Beige Gold (CHANEL官網)

約會飾品襯搭技巧3. 扣帶式手鏈

今年依然流行Y2K風格，因此以一個個金屬扣連接的手鏈設計，不僅易於襯搭其他手鏈，打造層次和個性魅力，同時亦帶中性街頭，展現出型格時尚的一面。這款手鏈可以襯搭皮革服飾，亦可扣於外套袖口，締造優雅的個人風格。

約會飾品襯搭技巧3. 扣帶式手鏈 (John Hardy提供)

編輯部推薦｜John Hardy Surf Link Bracelet $9,440



手工珠寶品牌John Hardy以可持續發展為核心價值，採用再生銀及黃金打造飾品，讓大家在購買同時，愛護環境。這個Surf Link系列，特別以波紋鏈條設計，並將編織鏈環形對疊，形成相互連接的三維形狀，打造出精緻的層次感覺。

編輯部推薦｜John Hardy Surf Link Bracelet (John Hardy提供)

編輯部推薦｜Cartier Santos de Cartier Bracelet $27,800



以簡單經典的金屬鏈扣設計，可以扣上不同吊飾，締造個性時尚。手鏈的勾子位置，亦特別刻有Cartier的字樣，散發出低調的精緻感覺。

編輯部推薦｜Cartier Santos de Cartier Bracelet (Cartier官網)

約會飾品襯搭技巧4. 精緻幼圈戒指

由於日常有不少手部動作，因此佩戴戒指的話，可為雙手打造魅力，亦提升整體造型的層次和精緻感覺。今季較流行幼身的戒指設計，可以同時穿戴多隻於同一手指上，增添奢華和活力的氛圍。

約會飾品襯搭技巧4. 精緻幼圈戒指 (APM MONACO官網)

編輯部推薦｜V&A「館藏浪漫」18K黃色黃金戒指 $3,900



致力推動藝術文化普及發展的周生生，與V&A博物館近日推出新系列，以V&A「館藏浪漫」系列，歌頌維多利亞女王及阿爾伯特親王的愛情故事。戒指啟發自V&A館藏相冊，透過象徵活力生機的沙佛萊寶石為主體，配合縷空四葉草飾紋，展現出獨有的建築與雕塑美學。

編輯部推薦｜V&A「館藏浪漫」18K黃色黃金戒指 (周生生提供)

編輯部推薦｜APM MONACO Croisette Double Ring with Sliding Hoops $1,130



若然懶得配搭的話，可以選擇APM MONACO的這款戒指，特別以雙圈設計，綴以閃石，打造精細華麗感覺。其中一個圈上，更串連多個小圈，打造出豐富的層次魅力。