母親節禮物2023｜30款珠寶首飾盤點　BVLGARI、Cartier送禮首選！

【母親節禮物2023｜珠寶首飾推介】母親節將至，在這個重要節日當然少不了為母親送上一份別具心意，又會令媽媽甜入心扉的禮物吧！大家計劃好送甚麼禮物沒有呢？其實以珠寶首飾作為母親節禮物也是個不錯的選擇，《01女生》為大家盤點30款母親節珠寶首飾推介，大家在構思禮物時，不妨參考一下！



母親節禮物2023｜10款超心動實用手袋低至$800起：LOEWE、CHLOÉ

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介1：周生生 Love Décodé 「愛情密語」足金戒指 $1,400

購買方法：周生生

周生生這款足金戒指採用了獨特的金剛圈設計，戒指表面刻有浮雕雲紋圖案，整體感覺充滿質感！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周生生 Love Décodé 「愛情密語」足金戒指 $1,400（周生生 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介2：周生生 999.9黃金心形吊墜 HK$1,211

購買方法：周生生

周生生這款999.9黃金心形吊墜設計簡約但高貴，採用簡潔線條配以心形設計，相當優雅，產品亦會配搭頸鏈。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周生生 999.9黃金心形吊墜 HK$1,211（周生生官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介3：周生生 999.9黃金手鍊 HK$2,985

購買方法：周生生

周生生的999.9黃金手鍊採用了魚鍊設計，將傳統的吉祥元素結合了現代風格，完美展現精湛工藝，加上手鍊別具時尚感，相信母親們都會喜歡！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周生生 999.9黃金手鍊 HK$2,985（周生生官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介4：LOEWE Anagram 鍍金耳環 HK$5,950

購買方法：NET-A-PORTER

LOEWE 這款 Anagram 鍍金耳環採用亮澤的鍍金銀打造而成，左纖細的波珠鍊上懸掛著立體Logo綴飾，相當優雅！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：LOEWE Anagram 鍍金耳環 HK$5,950（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介5：GUCCI 金色戒指 HK$2,750

購買方法：NET-A-PORTER

GUCCI這款金色戒指，採用了鏈條設計，裡面亦低調地融入了品牌標誌性的雙G標誌，低調得來亦不失高雅感。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：GUCCI 金色戒指 HK$2,750（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介6：GUCCI 人造珍珠金色戒指 HK$3,300

購買方法：NET-A-PORTER

GUCCI 這款人造珍珠金色戒指，嵌有多顆高貴且充滿光澤的人造珍珠，配合金色金屬更顯典雅感，在花蕊中心亦不忘綴以「GG」飾牌！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：GUCCI 人造珍珠金色戒指 HK$3,300（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介7：CHLOÉ Alphabet 石英金色項鍊 HK$4,000

購買方法：NET-A-PORTER

CHLOÉ 這款項鍊設計簡約但暗藏別具心思的設計細節，字母吊墜亮眼奪目，上方綴有一顆白色石英，作為簡約項鍊設計中的一點小點綴！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：CHLOÉ Alphabet 石英金色項鍊 HK$4,000（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介8：VERSACE Medusa 水晶金色耳環 HK$1,950

購買方法：NET-A-PORTER

VERSACE 的 Medusa 水晶金色耳環以金色金屬打造而成，耳環釘座上刻有品牌標誌性的美杜莎頭像，再配合鑲水晶吊墜，散發出優雅氣質。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：VERSACE Medusa 水晶金色耳環 HK$1,950（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介9：BOTTEGA VENETA 金色耳環 HK$9,000

購買方法：NET-A-PORTER

BOTTEGA VENETA 這款金色耳環，採用了光澤感金色金屬製造而成，寬度漸變的圈環設計充滿時尚感，配搭日常穿搭或高貴晚裝也絕對適合！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：BOTTEGA VENETA 金色耳環 HK$9,000（NET-A-PORTER 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介10：Swarovski Matrix Tennis 手鏈 HK$1,950

購買方法：Swarovski

其實水晶飾物也相當適合母親節禮物送給媽媽，Swarovski Matrix Tennis手鏈是最近推出的新品，手鏈結合了耀眼的透明寶石和酷炫銠鍍層，一顆顆水晶結合起來，頓時為造型加以點綴，成為全場焦點。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：Swarovski Matrix Tennis 手鏈 HK$1,950（Swarovski 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介11：Swarovski Volta 項鏈 HK$1,250

購買方法：Swarovski

鏈墜採用玫瑰金色作為底托，綴上一整列閃亮的透明仿水晶，配合精緻蝴蝶結造型設計，相當高貴典雅！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：Swarovski Volta 項鏈 HK$1,250（Swarovski 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介12：Swarovski Iconic Swan 鏈墜 HK$1,450

購買方法：Swarovski

提到 Swarovski，就不難聯想到標誌性的 Swarovski 天鵝，在天鵝鏈墜上綴滿了閃亮的透明水晶，閃耀奪目相當迷人！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：Swarovski Iconic Swan 鏈墜 HK$1,450（Swarovski 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介13：Swarovski Millenia 水滴形耳環 HK$1,150

購買方法：Swarovski

品牌在這款水滴形耳環上，塗上了一層鍍白金色光面外層，並綴上了白色圓形切割Swarovski水晶，設計雖然簡約，但就非常耀眼，適合用作配搭各種不同時尚造型。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：Swarovski Millenia 水滴形耳環 HK$1,150（Swarovski 官網）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介14：周大福 18K白色及玫瑰色 黃金美鑽珍珠長春花 心形線條垂墜耳環 $7,400起

周大福趁著母親節，以月季花及長春花作為設計概念，打造了一系列母親節專屬首飾。這款垂墜耳環亦融合了心形線條與蝴蝶的輪廓，配以珍珠及垂墜設計，能突顯媽媽的高貴氣質，尤其適合作為母親節禮物送給母親！

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周大福 18K白色及玫瑰色 黃金美鑽珍珠長春花 心形線條垂墜耳環 $7,400起（周大福 提供）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周大福趁著母親節，以月季花及長春花作為設計概念，打造了一系列母親節專屬首飾。（周大福 提供）

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介15：周大福「情繫」系列 18K 白色黃金美鑽戒指 $6,100起

周大福推出的「情繫」系列，以四顆心組成了心形鑲爪，四顆心形鑲爪代表著親情、友情、愛情及自愛，組成圓滿幸福的人生故事。這款 18K 白色黃金美鑽戒指，就像一朵堅韌的花朵，把戒指送給媽媽，象徵著在彼此的人生路途中互相伴隨。

母親節禮物2023｜珠寶首飾推介：周大福「情繫」系列 18K 白色黃金美鑽戒指 $6,100起（周大福 提供）

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