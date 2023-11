Tiffany&Co.石上鳥高訂珠寶值4000萬！5鮮為人知歷史：文具店起家

Tiffany & Co.最新推出的高級珠寶系列展覽,引起不少迴響及熱烈反應,繼日前上海邀得梁朝偉和劉嘉玲出席,近日品牌大使三吉彩花(Miyoshi Ayaka),亦驚喜襲港,以華麗造型演繹新系列。擁有逾186年歷史的Tiffany & Co.,是不少女生心目中的夢幻珠寶品牌,而其前身原來是家普通小店,直至其後搖身一變,才成為女生趨之若鶩的高級珠寶店。



在煩囂的生活裡,Tiffany & Co.展開一段寧靜的海洋之旅,讓大家能夠靜下心來,發掘海底世界之美。在最新的Blue Book 2023: Out of the Blue高級珠寶系列中,有著多件珍稀深海寶藏,可見水母、雙魚座、海星和貝殼等外形設計,更有經典的石上鳥,當中一款於鳥上鑲滿鑽石的,鳥爪攜著一顆大型閃爍鑽石,據聞價錢約4,000萬港元,價值不菲!

在最新的Blue Book 2023: Out of the Blue高級珠寶系列中,這款鑲嵌滿鑽石的石上鳥,價值約4,000萬港元。(朱加曦攝)

Tiffany & Co.除了象徵著精緻和耀眼,更珍貴的在於品牌的歷史價值。不少人都認識的Tiffany Blue,色調糅合高雅及時尚活力,連全球色彩權威Pantone,也為品牌設立「專屬色號」。以下整理出5個Tiffany & Co.特別歷史知識,原來品牌的色調靈感,非取自鑽石珠寶,而是一顆鳥蛋?

Fendi聯乘Tiffany & Co. 夢幻Tiffany Blue Baguette手袋登場

由創立至今,Tiffany & Co.有約186年歷史,在美式珠寶行業上,佔據不可或缺的地位,連LVMH集團創辦人Bernard Arnault也曾盛讚品牌的歷史價值,形容其為美國唯一真正的奢侈品牌,並於2021年更以天價158億美元(約1,238億港元)收購,足見品牌的地位。Tiffany & Co.多年來多次經歷重大改變時刻,為其定下鮮明的地位,以下4點,不知大家有否聽過?

Tiffany & Co.曾獲LVMH集團創辦人Bernard Arnault盛讚其歷史價值,形容為美國唯一真正的奢侈品牌。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識一:非珠寶起家!前身是文具店

雖然Tiffany & Co.以珠寶聞名,但其實Charles Lewis Tiffany在1837年創店時,竟是售賣文具及陶藝品起家,創業資金僅花1,000美元(約7,833港元),收入一般。後來創辦人在1840年起,開始收購法國貴族珠寶,漸建立出品牌形象,並以Tiffany Blue封面,在1845年設計出當時全美首本郵購目錄,慢慢開拓成功之路。

Tiffany & Co.|對於Tifffany Blue的夢幻色彩,也許會令人誤以為靈感源自珠寶,但其實它的別稱為知更鳥蛋藍,即是美洲知更鳥蛋殼的色調。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識二:Tiffany Blue靈感源自鳥蛋

對於Tifffany Blue的夢幻色彩,也許會令人誤以為靈感源自珠寶,但其實它的別稱為知更鳥蛋藍,即是美洲知更鳥蛋殼的色調。由於色調寓意幸福,多家門戶在1873年都會在室外門廊的天花板上,漆上這種顏色,創辦人亦將此混入珠寶中,為珠寶倍添意義。品牌其後向Pantone調製出專屬色號PMS1837,同時為「Tiffany Blue」註冊商標,若未得品牌首肯,不能印刷或使用。

Tiffany & Co.旗艦店位於美國紐約第五大道,近期完成大翻新。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.|柯德莉夏萍在拍攝《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany’s)時,站在櫥窗前,邊吃冬甩、喝咖啡,邊表示「在這吃早餐不會不愉快!」(《珠光寶氣》劇照)

Tiffany & Co.歷史知識三:經典打卡地標

位於美國紐約第五大道,便是Tiffany & Co.的旗艦店,自1940年開設至今,一直是拍攝經典電影場面的勝地。最為人熟知的,是柯德莉夏萍在拍攝《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany’s)時,站在櫥窗前,邊吃牛角包、喝咖啡,邊表示「在這吃早餐不會不愉快!」引起不少關注。近日旗艦店進行大翻新,不僅加建3個樓層,而且擴充博物館及藝文展覽空間,規劃出Blue Box Cafe及酒店位置,相信定會有不少人打卡留念。

Tiffany & Co.最為著名的巨型Tiffany黃鑽。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識四:無法抗拒的Tiffany傳奇黃鐨

柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中,曾戴的128.54卡巨型黃鑽項鏈,引起不少注目。這顆巨鑽原重287.42卡,開採自南非金伯利礦場,隔年被Tiffany以1.8萬美元(約14.1萬港元)買下,並切割成幾塊鑽石。其中柯德莉夏萍所戴的為最大一顆,取名為「Tiffany」,以史無前例的82個切割面,配合特別設計的Ribbon Rosette頸鏈,打造出經典耀眼的一幕。除了柯德莉夏萍,Lady Gaga亦曾在奧斯卡紅地毯上配戴,而Gal Gadot在拍攝《尼羅河謀殺案》時,也曾戴這Tiffany黃鑽作造型,看來高雅大方。

Tiffany & Co.為多個比實設計獎盃,圖中為今年的世界棒球經典賽獎盃。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識五:曾設計美國國徽、職業棒球隊標誌

除了售賣珠寶,其實品牌也有「兼職」,曾在1885年時,協助美國修改國徽圖案,以提升整體氣勢,同時為知名職業棒球洋基隊設計標誌,更助NBA打造冠軍獎盃,展現出多元時尚的新感覺。