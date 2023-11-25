Loewe經典Flamenco手袋悄悄改版！2細節轉變：不再走低調極簡風？

Loewe繼翻新經典Puzzle袋款後，另一熱門Flamenco手袋，亦迎來全新設計，雖然外貌看來差不多，不過在細節位上，則有2個轉變，使手袋看來較實用時尚。隨著Loewe近年各樣聯乘，為品牌打響名號，愈受年輕人歡迎，其中被喻為「雲朵包」的Flamenco，近日似乎無預警地改版，與過往有著不同的細節，就讓我們來解構改版前後的差別！



若要說Flamenco手袋的誕生，可在1970年代末說起，Loewe破格利用柔軟的Nappa皮革，來製作手袋，其後於80年代初，設計出新款式Flamenco。顧名意義，手袋以西班牙傳統舞蹈佛蘭明高為靈感，運用索繩弄出皺褶，加上皮革的柔軟觸感，看來就像舞者穿著的裙擺般，帶有熱情靈動的魅力。

Loewe的Flamenco手袋，以西班牙傳統舞蹈佛蘭明高為靈感，運用索繩弄出皺褶，加上皮革的柔軟觸感，打造出熱情靈動的魅力。(IG@loewe)

Loewe的Flamenco手袋迎來全新設計。(Loewe官網)

Flamenco手袋設計曾歷多次轉變，在2010年，時任創意總監Stuart Vevers將其重新演繹，變為深受歡迎的經典手袋。Johnathan Anderson接替職位後，把原來的流蘇索帶結（Tassels），改為扭結束繩（Leather Knot），兩者設計各有千秋。為提升簡約美感，Johnathan Anderson更將標誌性的Anagram，由袋面中間位置，搬往右上角，展示出低調的精緻魅力。

在2010年，時任創意總監Stuart Vevers將Flamenco手袋重新演繹，變為深受歡迎的經典手袋。(2011年Loewe廣告)

這次的變動，則重新把標誌搬回原處，Anagram圖案亦轉為品牌金色字樣，雖然少了簡約低調感，但卻展現鮮明活力的形象和風格。而在扣帶的位置，則不再用肩帶穿扣的方式，改以金屬勾和扣子，讓配帶手袋時的靈活度提升，但同時連接位置則會較明顯。此外，皮革肩帶的闊度，也有略為加寬，感覺更帶隨性日常感覺。

現時官網上的Flamenco手袋，仍有新舊版本的選擇，不知大家在兩者中，會較喜歡哪一款設計呢？

Loewe Flamenco舊版手袋（圖左）與新款（圖右）略有不同，不知大家較愛哪一款？(Loewe官網)