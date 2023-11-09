8款焦糖色精品銀包　PRADA、LOEWE、FENDI間隔實用　YSL 4千有找

銀包是精品相對較好入手的入門品項，小編特別精選了8款2023秋冬「海鹽焦糖色」銀包，質感優、不挑季節和風格的色系作為入門款再合適不過，一起來看看！



每隔一陣子就會被焦糖色的銀包給吸引～～

2023海鹽焦糖色銀包8款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LOEWE

提到精品入門銀包，姊妹們應該會最先瞄準LOEWE飽和度低卻帶有個人風格的配色設計吧！Small vertical wallet 的大小適中，用對比色顆粒小牛皮製成，多卡槽的設計超適合不愛帶現金出門的姊妹，暗扣上的浮雕LOGO細緻卻精美，超級耐看的配色入股不虧！

2. PRADA

簡單的素面款式最不易出錯！PRADA這款皮革短錢包結合了輕巧和多功能的設計，暗扣上的搪瓷金屬三角形標誌做為整個銀包的亮點，焦糖奶油色的皮革大方又知性！也可以和同色系的包款做搭配，用溫柔大地色營造好感氛圍～

3. FENDI

FENDI這款Baguette迷你短銀包推薦給出門習慣帶小包的姊妹，三折的設計將零錢和鈔票區分開來，棕色的納帕皮革配上經典的FF浮雕圖案，亮面的視覺效果更顯活潑，送禮自用兩相宜！

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4. BALLY

BALLY這款銀包小眾卻有高級感的設計靈感來自巴洛克建築運動，金屬的不規則開扣是它的迷人之處，銀包打開後可以看到兩處BALLY的LOGO分別用燙金和雕刻用兩種不同的形式呈現，從外觀到內在都滿分的一款銀包！

5. SAINT LAURENT

港幣4千有找也能獲得的小快樂！SAINT LAURENT這款銀包外觀用顆粒小牛皮和壓紋組合，經典的山形紋搭配類似信封的開合方式也很有儀式感，可以簡單收納零錢和信用卡，放在隨身攜帶的小包完全不佔空間～

6. FERRAGAMO

經過工匠精心打造的銀包帶有兩種色調的過渡色，呈現類似焦糖經過烘烤的色澤，看起來復古又新潮！啞光金屬的Gancio封口是FERRAGAMO的特色標誌，拿上手也能當作時髦的穿搭配件。

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7. VERSACE

VERSACE經典的希臘女神迴紋標誌，躍上銀包後依然保持著一貫的吸引力！外觀用縫線裝飾再搭配中央的短皮帶穿過，看似設計繁瑣卻保有整體的和諧感，牛奶糖感的配色拿出來使用時心情都會感到特別愉悅～

8. LONGCHAMP

可以放進小包的短銀包再+1！LONGCHAMP的小型短銀包五臟俱全，配有9個信用卡插槽和零錢夾層，皮革表面採用散發微微光澤的小牛皮，翻摺壓扣上的經典標誌象徵LONGCHAMP酷愛成就的騎士精神，推薦給喜歡休閒風格的姊妹～

百看不膩的焦糖配色，入手一款可以用很久！

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