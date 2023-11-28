手袋｜秋冬精品半月包推薦Top10　LV、Celine、Prada、Loewe

撰文：Bella儂儂
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「半月包」可說是近幾季時尚圈最討論度最高的手袋之一!

來到2023秋冬的時節，這邊儂編整理出10款「精品半月包」推薦，從讓時髦文青選擇障礙的Loewe、BV，經典不過時的LV老花款，再到小資女可入手的Marc Jacobs，一起來看我們的統整。

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+17

1. Louis Vuitton

法國精品Louis Vuitton靠著「Monogram」老花讓許多品牌信徒愛不釋手，但品牌不斷地讓老花包與時俱進，像是上圖的「Loop」半月包就是創意總監於2022年早春，用品牌典藏的Croissant手袋為藍本打造出來的！

2. Loewe

「Hammock」作為Loewe非常代表性的手袋，並沒有停滯不前，而是不斷與時俱進、不斷進化！來到秋冬，以受女孩們追捧的半月手袋式，加上原先系列中的「稜稜角角」，有者三種不同背法的「Hammock Hobo」非常值得投資！

3. Bottega Veneta

自從創意總監Matthieu Blazy接手這個不需要logo，就很有辨識度的義大利精品Bottega Veneta，不以炒作話題為優先，而是將目光聚焦在工藝與細節上，好比說今年秋冬「Gemelli」編織皮革肩背包，用手袋設計與編織工藝，讓品牌在許多內行人心中份量更重。

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+21

4. Miu Miu

說到半月手袋，怎麼能錯過Miu Miu當紅的「Wander」手袋呢？半月形的整體廓形，在今年秋冬以淡雅的粉紅色來呈現，運用上品牌經典的Matelassé納帕軟皮革，不只能夠作為手提包，也可以在金屬扣環上加上背帶作為肩背包。

5. Fendi

Fendi用以可愛標準的半月手袋打造出「Fendigraphy」，不只化身了超級迷你可愛的尺寸，今年秋冬更決心用可愛到不行的毛毛面料，讓女人們一上手就被可愛爆擊。

6. Prada

除了Loewe以新款式迎戰，Prada也沒有要認輸，已經有「Cleo」賣得超好，今年秋冬請將頭轉向全新手袋「Arqué」，以圓潤線條、溫潤小牛皮、可調整的背帶來擄獲女人心，更有黑、白、咖啡三種顏色來讓人選擇障礙！

7. Celine

Celine不只有「Triomphe」、老花包在精品店上詢問度不停，在半月包這個時尚界的作文題目上，運用了「Ava」半月包來對決，摩登的線條加上復古的色調，加上品牌的字樣設計，也難怪時下女孩們目不轉睛。

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+12

8. Balenciaga

走在路上越來越多酷女孩選擇揹上Balenciaga，而這都得歸功於創意總監Demna，將原本的“機車大包”，變身成半月小包，不管是漆皮、老花都讓酷妹們愛不釋手，但儂編私心推薦上圖的牛仔刷色款！

9. Marc Jacobs

紐約鬼才設計師Marc Jacob總是很懂得要如何抓住女孩們的心！企圖心不只展現在服裝上、秀場上，就連包袋也不放過，除了相機包有看頭之外，小資女的預算也可以考慮這一款「The Curve」奶茶色半月包！

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+11

10. Isabel Marant

「Oskan Moon」推出後成為許多韓星、時尚工作者私心愛的手袋，背後正是來自最懂法國女孩新的設計師Isabel Marant，以彎月為手袋的廓形，硬挺的皮革外型再加上金屬鉚釘，簡練不繁複的線條，簡簡單單就相當酷帥！

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