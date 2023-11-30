2023名牌購物熱門地｜歐洲國家全跌出首3位、第1名竟靠這原因登頂

出國旅行，其中一個重要行程就是買心儀的戰利品，尤其是歐洲旅遊，更是入手奢侈品的好時機。但在早前法國巴黎旅行社Lartisien，公布了2023年全球奢侈品購物熱門地排行榜，出現了讓人驚訝的變化，以往的名牌購物勝地-巴黎，竟跌出首3位！不僅如此，首3位均不是提供高退稅額的歐洲國家，這樣大的轉變代表著經濟和大家的消費模式，都有不少的變化，一起來看看今年的排行吧！



2023年全球奢侈品購物熱門地第四位：法國巴黎（IG@emilyinparis）

2023年全球奢侈品購物熱門地第四位：法國巴黎

如前言所述，以往大家想到入手奢侈品，都會不約如同想到法國巴黎。不僅是當地提供較優的退稅率，法國更是薈聚了各大奢侈品牌的總店或門市，只要是想到的品牌都能找到，且款式種類齊全，使得大家都會前往朝聖和購物。

但今年法國巴黎跌出了首3位，排到了第4位，猜測原因是少了以往大手掃貨的中國遊客，因受到中國邊境的限制，和歐洲機票價格仍處於高位，使前往的遊客大大減少。此外，今年法國巴黎發生了嚴重暴動，也令不少人卻步。以上總總原因，讓法國巴黎跌出首3位。

2023年全球奢侈品購物熱門地第三位：韓國首爾（《現正分手中》劇照）

2023年全球奢侈品購物熱門地第三位：韓國首爾

韓國首爾是近年熱門的旅遊勝地，使得不少品牌都在當地設店，現幾乎所有知名的奢侈品品牌都可以找到。而且韓國副總理暨財政部長秋慶鎬，近日更宣布明年（2024年）1月1日起，可辦理退稅的總消費額上限提高1倍至500萬韓圜（約3萬港元），定必是更提升大家到訪韓國時，入手奢侈品的欲望。

此外近年不少高奢品牌，都選擇韓國藝人作代言人或品牌摯友，可見韓國時尚地位，是在逐漸提升，也讓更多人看見韓國的時尚發展，看來韓國明年很有望繼續保持在首3位榜中。

2023年全球奢侈品購物熱門地第二位：香港（《今日的網漫》劇照）

2023年全球奢侈品購物熱門地第二位：香港

總所周知，香港有「購物天堂」的美譽﹐除了是因很多奢侈品品牌都在香港設店，每當走進尖沙咀、銅鑼灣、中環等，都能看到不同品牌緊接開店，使大家不論是想入手哪個品牌都能在香港找到。而且最重要的原因是，香港的進口或出口貨物都無須繳付任何關稅，換言之在香港買的所有東西都是免稅，所以買任何名牌產品，都比其他國家划算，使得不少人遊客來香港都想入手奢侈品。

2023年全球奢侈品購物熱門地第一位：日本東京（《現正分手中》劇照）

2023年全球奢侈品購物熱門地第一位：日本東京

在這次全球奢侈品購物熱門地排行榜中，日本東京是第1位。其實早有徵兆，當地的名牌中古市場發展完善，名牌鑑定師也備受認可，不少人都會前往尋寶。也使得成為不少奢侈品品牌發展日本市場﹐現在東京也已經有許多品牌進駐了﹐當地人或遊客購物也相當方便。此外，還有一大原因就是今年日圓不斷貶值，加上退稅後，產品最終入手價格相當划算，難怪能成為今年的第一位！